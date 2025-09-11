巨嬰！藍營縣市長大讚新財劃法圖卡被翻出 網友朝聖酸爆

財劃法修法出包，藍白縣市首長10日集結向中央討錢。（資料照）

2025/09/11 18:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白亂修新版《財劃法》，因公式設計出包，導致多個縣市明年度統籌分配稅款不如修法前試算，但藍白縣市長卻反過來怪中央，週三（10日）更集結向中央討錢。看到藍白巨嬰胡搞瞎搞，如今又想甩鍋給中央，有人翻出去年底國民黨地方首長大讚新版財劃法的圖卡，吸引大批網友「朝聖」。

藍白強闖備受爭議的財劃法修法，甚至上演開會三分鐘就將草案送出委員會的鬧劇，倉促修法的結果，就是分配公式有問題，行政院雖然提出覆議，但藍白堅持原案，否決政院覆議。財政部日前依新法所訂公式分配，結果明年統籌稅款有345億元無法分配，至少有10個縣市分配金額不如修法前試算。

沒想到，藍白反過來指責中央當初沒有說清楚，台中市長盧秀燕更召集15個藍白地方首長北上集結召開記者會，要求中央負責，會上嘉義市長黃敏惠、桃園副市長王明鉅甚至指控中央故意不給錢、用話術誤導大眾；台北市長蔣萬安更嗆「我們站出來就是要地方包圍中央，就是要爭取地方自治的主體性，不要處處受制於中央，看中央的臉色」。

看到藍白如此巨嬰，有人馬上翻出去年12月24日，國民黨官方臉書PO出10多張藍營縣市長大讚財劃法修法的圖卡，宣稱「財劃法修正大大助力地方政府！拒絕賴清德『擺爛式集權』」，每張圖卡還大肆宣傳新版財劃法為藍營執政縣市多爭取到多少錢，以及各縣市長想說的話。例如蔣萬安稱新版財劃法「有益落實地方自治，提升地方自主財政能力」、盧秀燕稱「感謝眾志成城！會珍惜針對的財政資源發揮最大效益」、新北市長侯友宜稱「正視地方需求，往前走」、花蓮縣長徐榛蔚稱「地方財源將更加充沛，為花蓮建設提供更多助力」。

怎料才過不到一年，財劃法就大出包害到自己人，胡亂設計的公式，導致明年度拿到的統籌分配稅款，少於原本能夠拿到的，大批網友湧入原貼文嘲諷，「來朝聖巨嬰們」、「朝聖+1」、「太好笑，必須朝聖」、「讚！ 國民黨的功勞，每個縣市都少個幾億，替全民省荷包」、「到底有沒有帶腦上班啊」、「在野黨要硬幹結果爛攤子要別人收」、「我這波挺國昌老師，果然是刪到有感」、「國民黨縣市長要飯的碗被自己黨內立委沒收了」、「整黨都是小丑」、「沒錢有沒錢的作法，不會做可以辭職啊」、「凡走過必留下痕跡」、「臉痛不痛啊？自己亂修法被自己搞到了吧」。

