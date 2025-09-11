為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    單純去玩也要森77！被問蔡英文赴日 中國跳腳：絕不允許！

    中國外交部發言人林劍，對蔡英文赴日旅遊表達堅決反對。（歐新社檔案照）

    中國外交部發言人林劍，對蔡英文赴日旅遊表達堅決反對。（歐新社檔案照）

    2025/09/11 18:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前總統蔡英文9日展開卸任後首次訪日，蔡辦證實，但此次行程並沒有公務規劃，單純是蔡前總統的家庭旅遊私人行程。沒想到只是去日本玩，也讓中國氣得跳腳，向日本提出嚴重交涉和警告，讓外界看傻眼。

    蔡英文赴日的消息曝光後引發關注，蔡辦表示此次行程屬於家庭旅遊，私人行程無可奉告，確定的是沒有任何公務規劃。多名關係人士透露，蔡英文9日至12日預計會在關東近郊的避暑地停留，之後就返回台灣。

    而中國外交部發言人林劍10日主持例行記者會，被日媒記者問到此事，跳腳稱「中方已就此事向日方嚴肅交涉和警示。中方堅決反對任何台獨分子，以任何名義竄訪中國的建交國。蔡英文作為台灣地區前領導人，無論以何等名目或藉口竄訪日本，都不能改變其『挾洋謀獨』的實質，都是絕對不能允許的。」

    他接著說：「日方在台灣問題上，對中國人民負有歷史罪責，尤應謹慎行​​事。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。我們敦促日方切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理有關問題，不得以任何形式干涉中國內政，不向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。」

