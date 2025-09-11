為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法出包！王鴻薇護航「跟公式沒關係」 他曬公文狂打臉

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    2025/09/11 16:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院日前指出立院倉促修訂新版財劃法公式錯誤，導致統籌分配稅款有新台幣345億元無法完全分配。但國民黨立委王鴻薇今日表示，跟公式一點關係都沒有，她還要行政院拿出證據，「當時覆議理由有公式錯誤嗎？」對此，政治工作者周軒直接曬出當時行政院公文，指出上面清清楚楚寫「公式內容矛盾，致生適用上之罣礙」。周軒也狠批，「全台灣已經討論24小時了她還不知道欸！」

    王鴻薇今日在臉書發文表示，行政院用公式錯誤說無法分配345億元，其實很簡單，就直接用補助款補回來即可。因為新版財劃法讓中央要多給地方4100億元，賴政府死不肯接受，所以才有之前的覆議，跟公式一點關係都沒有。「不然請行政院拿出證據，當時覆議理由有公式錯誤嗎？行政院有這麼好心要給地方更多錢嗎？不要在那邊假惺惺。」

    對此，周軒直接在臉書曬出當時行政院覆議文書，裡面清清楚楚寫明「第3項第1款、第3款所定公式內容矛盾，致生適用上之罣礙」。周軒也開嗆，「我們的王鴻薇委員，到現在還不知道2月行政院送立法院覆議財劃法的理由有『公式錯誤』欸！全台灣已經討論24小時了她還不知道欸！」他也諷刺：「看起來國民黨立委不只修法的時候不看資料，連被人罵了還是不看資料的。」

