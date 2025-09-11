為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    普發萬元現金貢獻GDP約0.4個百分點 龔明鑫：搭配促銷效果會更好

    行政院今（11日）召開院會，相關部會首長出席會後記者會。（記者叢昌瑾攝）

    行政院今（11日）召開院會，相關部會首長出席會後記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/11 16:27

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過韌性特別預算案，其中普發現金編列2360億元。根據財政部規劃，若特別預算案經三讀後在10月上旬公布生效，最快10月下旬就能發放。至於普發萬元現金效益，國發會估計能貢獻GDP約0.415個百分點。經濟部長龔明鑫說，若有搭配活動或促銷，效果應會比過去更好。

    根據財政部規劃，普發萬元現金比照2023年度普發現金6000元方式辦理，領取資格包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，約有2356萬多人領取，所需經費2356.5億餘元，連同行政費3.5億餘元，合計總經費約2360億元。

    領取管道部分，財政部指出，發放方式與普發6000元相同，規劃採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放5種方式。

    至於具體發放時程，財政部長莊翠雲在院會後記者會時指出，尊重立法院議程，將於特別預算三讀公布後1個月內開始執行發放作業，有關發放細節將另行公布。

    對於普發現金的效益，國發會經發處長陳美菊在院會後記者會解釋，根據過去三倍券邊際效應以及GDP平減指數來估計，普發萬元現金約能貢獻GDP約0.415個百分點。

    陳美菊表示，過往發放三倍券約貢獻GDP的0.53個百分點，帶來1016億元效益；五倍券短期效益是1926億元到2013億元，長期產值則達2500億元，由於搭配相關政策挹注，成效不錯，當時內需零售業也由負成長轉正成長；而2023年普發6000元部分，則是帶動0.3個百分點。

    經濟部長龔明鑫說明，理論上以普發6000元的比率來估算，普發萬元現金應可以帶動GDP約0.5個百分點，但實際還是得看替代性消費跟錢被存下來的比率，才能知道最後的影響。

    龔明鑫指出，在同樣時間有搭配活動或促銷，不要買日用品等替代性消費的話，效果就會很好，明年有擴大內需計畫，不管是會展產業或演唱會、運動賽事的促進觀光，這就是額外增加的，若搭配普發萬元現金，相信效果會比過去更好。

    行政院今（11日）會後記者會，圖為財政部長莊翠雲。（記者叢昌瑾攝）

    行政院今（11日）會後記者會，圖為財政部長莊翠雲。（記者叢昌瑾攝）

