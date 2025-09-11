看不下去柯文哲又扯鬼話 昔募款執行長重提他積極接觸習近平對口

前民眾黨主席柯文哲。（記者田裕華攝）

2025/09/11 17:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押1年，8日辦妥7千萬交保，剛出來就痛罵賴政府司法迫害，還稱北檢查了1年什麼都沒查到，民進黨怎麼也沒想到民眾黨這麼乾淨。柯文哲昔日募款執行長鄭淑心聽到這番發言後，忍不住跳出來砲轟：「是洗錢洗的很乾淨嗎？真的是史上最大政治詐騙犯！」

柯文哲8日交保，從北院走出來接受媒體採訪時，再次強調自己是清白的，宣稱北檢查了1年都沒查到錢，「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨這麼乾淨」。他還指稱，所有出庭作證的公務員全證稱京華城案並無違法，且皆照程序走，但檢察官並非專業的都市計劃專家，還一直堅稱不合法。

請繼續往下閱讀...

2014年擔任柯文哲競選台北市長募款委員會執行長的鄭淑心，聽到柯文哲這番發言，忍不住在臉書發文怒斥：「木可賣瓜，自賣自誇！『民眾黨這麼乾淨』？是洗錢洗的很乾淨嗎？木可真的是史上最大政治詐騙犯，明明貪污還說成『政治受難者』，賣國要不要說成愛台灣啊？台灣人民當成白癡，還想繼續騙，大概只能去騙國民黨啦！」

鄭淑心重提今年1月她爆料柯文哲竊國賣國一事，柯當選台北市長後，2015年要辦雙城論壇，開始積極接觸習近平的對口，當時柯文哲借了凱達格蘭學校（前總統陳水扁創立從政人士的培訓機構）的辦公室，宣稱要見一位雲林人，2人就在裡面密室會談。起初鄭淑心並沒將此事放心上，直到去年1億2000萬豪宅看房爭議被爆出來，而且是柯文哲金主「鎢鋼大王」廖萬隆陪看時，她才知道廖萬隆與習近平頗有交情，過去習近平還是廈門副市長時與廖萬隆結識，後來習近平仕途扶搖直上，2人還是保持聯繫，而她懷疑廖萬隆就是習近平的對口。

鄭淑心說，她後來從商界朋友那裡得知，廖萬隆只是「小咖」，出手並不大方，真正大方的是威京集團主席沈慶京的友人、前國際奧會委員吳經國，吳經國才是習近平的直接對口，「我們以前挺柯文哲是挺他清廉、公開透明，後來就看他一屁股爛帳，然後金流亂七八糟，然後什麼錢都拿，這個是我們要支持的柯文哲嗎？柯文哲不只竊國還賣國，讓國家毀憲亂政、踐踏司法，讓我痛心至極，我很想以死謝罪，當然也是沒什麼辦法。我只能把柯文哲真實面貌，講給大家聽！」

除此之外，柯文哲學生、醫師許富舜年初踢爆曾親眼見到不明金錢被柯文哲帶回家，鄭淑心當時也跳出來披露指柯當年還在與民進黨初選時，由她募到的錢都親自交給柯妻陳佩琪，但後續有不少人反映，當時捐款卻沒拿到收據，引發輿論譁然。陳佩琪氣急敗壞對2人提告加重誹謗，但北檢今年7月以2人是基於親身經歷所發表的合理評論，並無犯意，處分不起訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法