    首頁　>　政治

    為入黨作準備？ 彰縣政二代議員施佩妤現身國民黨中元普度

    彰化縣議員施佩妤（黑白條紋裙 ）與父親施性鍾雙雙參加國民黨中元普度。（取自黃俊源臉書）

    2025/09/11 16:24

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路瘋傳無黨籍彰化縣議員施佩妤參加國民黨中元普度的照片，地方人士認為是為了入黨作準備，對此，施佩妤強調，她從參選里長開始，就是無黨身分，迄今仍沒有加入任何政黨，參加國民黨中元普度也並非第一次。

    施佩妤是鹿港「政二代」，父親施性鍾也曾任縣議員、國民黨鹿港鎮黨部主委，施性鍾在2018年在爭取鹿港鎮長提名失利卻堅持參選到底，最後被國民黨撤銷黨籍，後來由時任鎮代會主席的許志宏當選，由於許志宏即將兩屆任滿，施佩妤也成為參選鹿港鎮長的熱門人選，被視為這一戰是「公主復仇記」。

    施佩妤表示，雖然父親早年加入國民黨，但她從未繳過國民黨黨費，迄今也不是黨員，從選里長到議員，都是用無黨身分在服務。她跟父親一起去參加國民黨的中元普度，很單純就是有人邀請就去參加。

    國民黨福興鄉黨部主委、縣議員黃俊源表示，縣議員施佩妤與父親施性鍾兩人，目前都不是國民黨黨員，黨部舉辦中元普度，來參加的都是貴賓。

    不過，施佩妤與父親施性鍾同時參加國民黨中元普度，在照片曝光後，引發地方高度熱議。因為民進黨縣議員楊妙月已表態要轉換跑道參選鹿港鎮，由於楊妙月的丈夫黃振彥也曾當過鹿港鎮長，加上楊妙月親和力十足，被視為超級強棒。

    地方認為施佩妤不加入國民黨，就無法讓「鹿港女兒」彰化縣長王惠美站台輔選，如果入黨的話，王惠美才能光明正大為施佩妤拉票，也讓這場鹿港選戰形成藍綠大對決。

    彰化縣議員施佩妤參加國民黨中元普度的照片，引發地方熱議。（取自施佩妤臉書）

    民進黨彰化縣議員楊妙月表態參選鹿港鎮長。（取自楊妙月臉書）

