    首頁　>　政治

    柯文哲恐因與陳智菡同車又進土城？ 他預言高院裁定：北院說很清楚

    柯文哲今天結束庭訊步出法庭，面對媒體提問捧腹大笑。（記者田裕華攝）

    柯文哲今天結束庭訊步出法庭，面對媒體提問捧腹大笑。（記者田裕華攝）

    2025/09/11 16:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲8日辦妥7千萬交保獲釋，北檢9日提出抗告，今（11日）上午送交高院審理，最快今天會有裁定。檢方抗告理由之一為「與本案偵查時證人陳智菡等人接觸」。資深媒體人樊啓明認為，北院法官裁定時已經說得很清楚，北檢拿「潛在證人」當作抗告理由，法律實務界多認為高院採信機會不大。

    樊啓明在臉書發文，「北檢提出柯文哲交保的抗告理由，最引起注意就是與證人陳智菡同車，違反與證人接觸規定，而要釐清的關鍵就是陳智菡有沒有『證人』身分？其中分歧點在於陳智菡說自己沒有被北院法官列在證人清單上，但檢方主張的是陳智菡是起訴書中證據清單證人，簡單來說就是檢察官提出的證人，法官覺得沒有傳喚的必要。」

    他接著說：「法官裁定內容說的很清楚，『本案重要證人已詰問完畢，相關事證已獲相當程度的保全，就本案重罪部分滅證、串供可行性與可能性已大幅降低』。北檢以此抗告，拿『潛在證人』為理由，法律實務界多認為只是在硬湊字數，高院採信機會不大， 而後續如經高院駁回，北檢也無法無限抗告，現在看起來最大的效果大概只有提供政論節目這幾天的談資而已……」

    熱門推播