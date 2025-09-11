輸美農產加徵20％關稅 農業部投入180億因應

因應美國加徵對等關稅，農業部提供5種專案農貸，減輕產業壓力。（農業部提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨美國加徵對等關稅，以及國際經貿情勢變化加劇，農業部今（11日）表示，將編列180億元因應關稅變局，更值得注意的是，農業部也宣布將另編列10億元增設低溫冷藏筒與整修儲備糧倉，並讓碾米設備電力來源增加備援等，還有小型漁船全面加裝AIS，以確保糧食調度與供應無虞。

美國實施對等關稅，對台灣輸美農產品加徵20%關稅，農業部表示，因應關稅影響，已提出總額達190億元的「強化韌性照顧農漁民支持方案」，針對我國輸美主要農產品六大產業如蘭花、台灣鯛、毛豆、茶葉、養殖、遠洋漁獲等提供支持，提供貸款利息補助共投入24億元、產業自動化升級補助與生產場域設施設備補助共84億元、行銷與海外參展獎勵等共72億元，這部分總金額將高達180億元。

農業部進一步指出，因應國際經貿情勢變化加劇，並且有不可測的趨勢，方案特別新增編列10億元，協助增設低溫冷藏筒，預計增設量達2.9萬公噸，與整修儲備糧倉，預計每年30棟，並讓碾米設備電力來源增加備援等，以確保糧食調度與供應無虞，預計總體經費8億元；並讓國籍小型漁船全面安裝船舶自動識別系統（AIS）、建置漁船（員）進出港管理系統等，強化糧食安全韌性及保衛漁船航海安全，預計總體經費2億元。

對美關稅因應措施，農業部已設置專區，申請程序、條件、細節等資訊可上農業部官網，或洽諮詢專線800-528-989。

農業部宣布將投入10億元，強化糧食儲備與提升漁船航海安全。（農業部提供）

