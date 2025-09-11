為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    輸美農產加徵20％關稅 農業部投入180億因應

    因應美國加徵對等關稅，農業部提供5種專案農貸，減輕產業壓力。（農業部提供）

    因應美國加徵對等關稅，農業部提供5種專案農貸，減輕產業壓力。（農業部提供）

    2025/09/11 16:06

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨美國加徵對等關稅，以及國際經貿情勢變化加劇，農業部今（11日）表示，將編列180億元因應關稅變局，更值得注意的是，農業部也宣布將另編列10億元增設低溫冷藏筒與整修儲備糧倉，並讓碾米設備電力來源增加備援等，還有小型漁船全面加裝AIS，以確保糧食調度與供應無虞。

    美國實施對等關稅，對台灣輸美農產品加徵20%關稅，農業部表示，因應關稅影響，已提出總額達190億元的「強化韌性照顧農漁民支持方案」，針對我國輸美主要農產品六大產業如蘭花、台灣鯛、毛豆、茶葉、養殖、遠洋漁獲等提供支持，提供貸款利息補助共投入24億元、產業自動化升級補助與生產場域設施設備補助共84億元、行銷與海外參展獎勵等共72億元，這部分總金額將高達180億元。

    農業部進一步指出，因應國際經貿情勢變化加劇，並且有不可測的趨勢，方案特別新增編列10億元，協助增設低溫冷藏筒，預計增設量達2.9萬公噸，與整修儲備糧倉，預計每年30棟，並讓碾米設備電力來源增加備援等，以確保糧食調度與供應無虞，預計總體經費8億元；並讓國籍小型漁船全面安裝船舶自動識別系統（AIS）、建置漁船（員）進出港管理系統等，強化糧食安全韌性及保衛漁船航海安全，預計總體經費2億元。

    對美關稅因應措施，農業部已設置專區，申請程序、條件、細節等資訊可上農業部官網，或洽諮詢專線800-528-989。

    農業部宣布將投入10億元，強化糧食儲備與提升漁船航海安全。（農業部提供）

    農業部宣布將投入10億元，強化糧食儲備與提升漁船航海安全。（農業部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播