    強調財劃法公式沒問題 張善政：別再推來推去 週六開會好好溝通

    桃園市長張善政受訪時表示，修正後的財劃法並沒有問題，是中央一再更改遊戲規則，希望週六會議拿出誠意溝通。（記者謝武雄攝）

    2025/09/11 16:08

    〔記者謝武雄／桃園報導〕總統賴清德批在野黨主導修財政收支劃分法鑄成大錯，對此桃園市長張善政今受訪時以罕見嚴厲口氣說「不要再推來推去」；張善政也強調，公式沒有問題，在行政院卻一改更改遊戲規則，原本補助預算剩下幾乎不到一半，希望週六的會議雙方能夠秉持善意、好好溝通。

    張善政表示，桃園市政府看過公式，基本上沒有問題，現在行政院把遊戲規則又改了一半，造成地方政府無所適從，在編預算的關鍵時刻可能再往下修，本週六行政院要跟各縣市首長開會，希望在會中，大家「不要再推來推去」，到處指責誰的錯，雙方能夠秉持善意，落實財劃法真正嘉惠地方政府的精神。

    張善政指出，當初財劃法的精神是把地方缺乏的經費補足，但是現在新的規則又把這個精神改變；財劃法好不容易讓桃園市增加290億元，但是現行的遊戲規則下，行政院把好多地方的錢又推回地方政府自己負責，看起來帳面上是增加桃園預算，但算盤打完後幾乎拿不到一半經費，這其實不是好的做法。

