    政治

    財政部稱「普發1萬強化民眾消費」 王鴻薇：終於承認是對的政策

    國民黨立委王鴻薇批評綠營側翼造謠新版財劃法。（王鴻薇辦公室提供）

    國民黨立委王鴻薇批評綠營側翼造謠新版財劃法。（王鴻薇辦公室提供）

    2025/09/11 15:51

    〔記者劉宛琳／台北報導〕財政部今天於行政院會針對普發現金1萬元政策需求說明指出，「強化民眾消費韌性、擴大內需、減緩民生壓力」。國民黨立委王鴻薇表示，笑死人，國家級造謠又來了！行政院長卓榮泰之前說普發1萬「對國家發展無益」，賴清德總統的貴婦粉說「買菜都不夠」，至於違憲、舉債、窮台，言猶在耳，現在行政院終於承認普發現金是正確的。

    王鴻薇說，現在從賴清德開始又在造謠，民進黨協同黨公職、媒體、側翼，混淆視聽，做降智圖卡，把中央掠奪地方財源故意扯到新版財劃法。

    王鴻薇指出，一，公然造謠數據稱新版財劃法造成縣市短少中央統籌分配款。有側翼開始做降智卡，公然造謠說基隆少2億、新竹少7億、雲林少27億、嘉義市少2億、花蓮14億等，還敢問「王鴻薇超開心」。這樣的言論荒謬至極。

    她表示，根據「財政部資料整理」所有縣市統籌分配款，除了馬祖以外，全都大幅增加，被點名的縣市實際增加狀況為：基隆72億、新竹市213億、彰化172億、雲林136億、嘉義縣112億、嘉義市65億、花蓮縣147億。更不要說，新版財劃法讓台北市統籌款明年可比今年增加442億，請問她為什麼不開心，她太開心了，應該是賴清德不開心吧？才指使行政院、民進黨發動網路、媒體來洗地帶風向。

    王鴻薇說，二，惡意指控藍營縣市首長痛批財劃法。昨天藍營15名縣市長召開記者會向中央抗議，根本與新舊版財劃法無關，事實上昨天記者會癥結點是行政院惡意在補助款大做手腳，將許多一般性補助變成計畫性補助，讓很多補助金額等於砍半，牽連許多地方社福機制；昨天縣市政府記者會就是控訴這些問題。行政院拿財劃法模糊焦點，發動造謠至今，根本不敢回應行政院惡意減少補助款的問題。

    三，拿公式模糊焦點。行政院用公式錯誤說無法分配345億元，其實很簡單，就直接用補助款補回來即可。因為新版財劃法讓中央要多給地方4100億元，賴政府死不肯接受，所以才有之前的覆議，跟公式一點關係都沒有。不然請行政院拿出證據，當時覆議理由有公式錯誤嗎？行政院有這麼好心要給地方更多錢嗎？不要在那邊假惺惺。

