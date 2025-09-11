為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    嗅到風向不對？周軒點名藍營兩縣市長：看起來不想和盧、朱攪和了......

    台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人召開「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/09/11 16:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白於立法院強推《財政收支劃分法》，卻因條文規定的計算公式設計出包，導致多個縣市拿到的統籌分配款項反而比原本的少，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕的回應，則被外界認為「甩鍋中央」。對此，政治工作者周軒直接點名出新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科，表示他們看起來已經「不想跟盧秀燕、朱立倫攪和了」。

    「有幾個國民黨縣市長看起來已經嗅到風向不對，不想跟盧秀燕、朱立倫攪和了，」周軒今日在臉書發文表示，針對行政院長卓榮泰在禮拜六將分批約見所有縣市長討論，侯友宜今日說，「星期六一定會排開所有的行程來積極地回應中央的善意」；另外，新竹縣長楊文科也表示，自己不願做個愛抱怨的縣市長，修財劃法沒有考慮周詳，希望中央可以跟縣市好好討論。

    周軒認為，兩人的回應都十分正面。不過他也提到，像桃園市長張善政還在堅持公式沒有錯，「我是建議行政院就把桃園市獨立出來處理就好了，其他像新北市跟新竹縣主動表達善意的，看能幫多少先幫多少，這樣比較有道理啦。」

