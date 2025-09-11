為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    政院通過普發現金等特別預算新北是否普發4.6萬？市府這樣回

    新北市財政局表示，去年淨資產增加為土地公告現值調整所致，相關資產多為公共用地，無法轉變為現金。示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北市財政局表示，去年淨資產增加為土地公告現值調整所致，相關資產多為公共用地，無法轉變為現金。示意圖。（記者黃子暘攝）

    2025/09/11 15:40

    〔記者黃子暘／新北報導〕行政院會今通過韌性特別預算案，包括普發一萬元現金編列2360億元。新北市議會民進黨團此前曾提案要求市府普發4.6萬元現金，是否發放？市府財政局今（11）日表示，已向議會說明，去年淨資產增加為土地公告現值調整所致，相關資產多為公共用地，無法轉變為現金。市議員黃淑君說，市府超徵是事實，應轉換為實質社福政策還稅於民。

    財政局說，市府去年整體淨資產增加，主因為土地公告現值調整增加資產帳面價值，這些市有資產多為道路、公園、活動中心及機關學校用地等公用土地，無實際現金流入，也無法轉變成現金；當前統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款機制仍在討論，依照現行統籌分配稅款計算方式，新北人均預算依舊是全國最低，盼府會共同面對，理性聚焦討論，才能確保建設措施穩定推行。

    黃淑君表示，市府超徵是事實，諸如年編約7000萬元預算的歡樂耶誕城活動，市民也有希望這類長期擾民活動停辦的聲音，或是道路重複刨鋪不必要的預算消耗都應避免，不普發4.6萬元仍斟酌普發1、2萬元，或轉換為實質、最基礎的社福政策，諸如重陽敬老金、敬老卡擴大使用範圍、免費營養午餐、生育補助提升等等，別財劃法調整了又這不做、那不做。

    市議員卓冠廷則說，市長侯友宜要中央普發時就說對艱苦人很重要，但面對民進黨團提案卻說是「扯東扯西」，難道國民黨不是新北市執政黨？這時就不體察人民了嗎？中央已經要發普發，新北卻縮起來變「理由伯」，連幫學校付電費也要跟台北市長蔣萬安唱雙簧，財劃法修惡後，雙北搶錢更兇，卻拒絕擔起更大責任，掏空中央卻不願發錢照顧人民。

