周榆修月領眾望基金會12萬薪辦黨務拖民進黨下水 檢問這題狠打臉

2025/09/11 15:25

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，合議庭今針對柯文哲、李文宗涉背信挪用眾望基金會資金，當做13名民眾黨黨工的薪水，傳喚民眾黨秘書長周榆修作證，周榆修證稱是李文宗與他簽約，柯文哲並未參與，柯只是基金會的代言人、招牌看板，且眾望章程並未規定不能兼職，他是兼職眾望主任，「我以前當過新境界文教基金會主任，民進黨也是這樣」，但檢察官反問他一題，讓周榆修自打臉。

檢察官陳思荔問周瑜修，「知不知道新境界基金會有沒有對外公開揭露是由民進黨捐助成立？」，周回稱「我知道啊，他們董事長是民進黨主席」。

陳思荔接著提問，眾望基金會不是柯文哲或民眾黨捐助設立，董事長也不是董事長，與民眾黨應無關係，為何可以動用大量基金會支援協助民眾黨和柯的黨務與競選事務？

柯的律師鄭深元隨即異議指出，柯文哲有捐助150萬給眾望基金會；陳思荔立即提示眾望基金會申報的捐助資金來源及金額表，表中並沒有柯文哲或民眾黨的捐款。

法官判異議無效，請周榆修回答此題，周回稱，他認為眾望基金會沒有支援民眾黨，反而是民眾黨支援眾望的活動比較多。

周榆修證稱，李文宗身兼眾望基金會董事長、執行長、財務長，眾望成立時自己還是北市社會局長，卸任公職後李文宗找他加入眾望，雙方簽訂勞動契約，月薪12萬，沒限制他不得兼職，基金會請款都是找李文娟，柯文哲和眾望沒有關係也沒有職務，只是眾望辦活動的代言人、招牌看板；周去年1月底離職，專任民眾黨秘書長至今。

周作證時，2度主動提及自己於2014年擔任民進黨青年部副主任時，也兼任新境界基金會的主任，「兼職在政壇是常態」。檢方遂提出證據區分眾望與新境界2會的本質差異，打擊周的此段證詞。

去年12月柯文哲被起訴後，周榆修即指稱，眾望運作和新境界相同，民進黨當時就回應，新境界文教基金會是民進黨捐助成立，為民進黨組織的一部分，而眾望基金會是一般民間的社會福利基金會，性質完全不同，指周榆修是刻意抹黑、誤導視聽。

