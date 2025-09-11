「財劃法」屠刀不在民進黨手上！ 綠營：藍白別甩鍋爛攤子

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

2025/09/11 14:53

〔記者陳政宇／台北報導〕新版「財劃法」統籌分配爭議延燒，立法院國民黨團今（11日）批評行政院未提修法版本，「不鬧事不會執政？」對此，民進黨反擊說，藍白強行修法還無視政院警告，如今卻將「財劃法」爛攤子甩鍋，屠刀一直都不在民進黨手上，呼籲應勇於認錯，理性協商修補被破壞的制度。

國民黨團今天召開記者會，立委賴士葆坦誠，「財劃法」第16條之1的分母計算上的確有小瑕疵，其他沒有問題。賴也指控，行政院至今都沒找地方政府談事權分配的問題，所謂「城鄉差距擴大」根本是黑白講。

對此，民進黨發言人韓瑩回應，「財劃法」修法爛攤子，冤有頭債有主，罪魁禍首就是藍白自家立委。從國民黨主席朱立倫親口承認公式設計矛盾，賴士葆自己坦言公式有瑕疵，再到國民黨立委林沛祥直說版本極端且不合理。通通證明這不是行政院的問題，而是藍白立委亂修法荒謬至極。

韓瑩質疑，去年國民黨仗著人數優勢，強行通過有缺陷版本，歡聲鼓舞的畫面歷歷在目，後來更無視行政院警告，否決覆議，如今還想卸責甩鍋？

「很清楚地，屠刀一直都不在民進黨手上」，韓瑩表示，行政院長卓榮泰本週六（13日）將召集全國縣市長共同研商實務解方，期盼藍白勇於認錯，理性協商修補這次被破壞的制度。

