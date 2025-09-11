雲林縣府不普發現金 民進黨議員喊話「不無小補也好！阿莎力點！」

蔡孟真表示，今年縣府無法普發萬元的話，可明年再發，展現地方與中央一致「阿莎力」的決心。（資料照）

2025/09/11 14:36

〔記者李文德／雲林報導〕行政院會拍板普發放萬元現金時程，日前雲林縣議會提案要求縣府研議同樣普發1萬。縣府今（11）日表示，考量財源狀況因此不發。對此民進黨縣議員表示，當初地方對中央喊話「阿莎力」，應同樣標準看待，就算小額也不無小補，不應雙標。

8月底雲林縣議會民進黨團在臨時會上指出，4年來中央退稅補助50.38億元，應以實質回饋方式還財於民，普發縣民每人現金一萬元，當時雲林縣議會議長黃凱裁示，請縣府研議辦理。

縣府財政處表示，4年來中央退稅補助都依照地方需求規劃社福、建設等經費，且議會通過後都執行完畢，考量縣府自有財源，未考慮普發現金。

議員蔡孟真表示，縣府表明考量財源狀況無法執行，既然現在財劃法通過後，明年雲林統籌分配稅款可得逾200億，「那就明年再發」，讓民眾感受到縣長曾向中央喊話「卡阿莎力」的決心，也可成為全國首個普發縣市。

議員張維崢表示，立法院立委可要求政院，相對地方議會也可以請縣府執行，就算50多億執行完畢，建議可將明年超徵稅收部分「還稅於民」，1、2000元也好，不無小補。

張麗善回應，雲林縣地方稅收一年不會超過70億，連支應基本人事費用都不足，這幾年來縣府做了很多政策，讓許多業者進駐，因此有增加房屋稅、地價稅的收入，至於先前所說的中央超收稅金是所得稅、營業稅等「國稅」，不是房屋稅或是地價稅等地方稅收，不應混為一談，用政治手段轉嫁概念。

張麗善表示，應問執政黨縣市有無多餘財源的還稅於民，更反問縣內議員為何不針對財劃法修正，為地方發出不平之鳴。再者議員認為地方稅收覺得多嗎？如房屋稅還會因為房屋越來越老而減少，請最好功課搞清楚地方稅是什麼稅再說。

