財劃法爭議 國民黨：緊握屠刀的人是賴清德

2025/09/11 14:58

〔記者施曉光／台北報導〕針對財政收支劃分法爭議，賴清德總統今日回應媒體聲稱「屠刀一直都不在民進黨手上」，國民黨副發言人康晉瑜對此表示，賴清德與民意脫節太遙遠，過去一年民進黨政府以黨、檢、媒清算政敵，又企圖以「大罷免」實現一黨獨大的野心、集錢又集權，民眾最深感受緊握屠刀迄今不放的恰是賴清德總統自己。

康晉瑜指出，財政收支劃分法討論25年，過去是不分藍綠的朝野共識，甚至賴清德過去擔任台南市長、行政院長時也都高喊修正財政收支劃分法，如今終於完成修正，「萊爾校長」卻不開心了？

請繼續往下閱讀...

康晉瑜表示，修正財政收支劃分法是朝野共識，修法過程若有些許瑕疵，理應由行政院、財政部提出相應版本，以修正公式計算，讓政策往前滾動調整，如今民進黨政府兩手一攤，以政治口水、杯葛阻撓，阻礙中央地方、南北縣市均衡發展契機，重蹈大惡罷內鬥、內耗覆轍，賴總統口中的「休養生息」聽來不過是口號。

康晉瑜表示，經歷大罷免，台灣民意已經再次確認在野政黨合作、監督力量的正當性，真正該放下屠刀、放下執念的是賴總統自己，與朝野共同努力，推動國家重大法議案發展，才是國家百姓之福。

