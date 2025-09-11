顏寬恒昔曾開怪手拆817招待所圍牆 被控竊佔國土弟弟二審仍未獲緩刑

2021年台中市立委第二選區補選時，國民黨立委顏寬恒家族位於台中市南屯區的招待所（俗稱817招待所，登記於顏寬恒胞弟顏仁賢名下）因違建與佔用公有地引發輿論質疑，顏寬恒當時親自駕駛怪手拆除招待所的圍牆。（資料照）

2025/09/11 14:34

〔記者張瑞楨、黃旭磊／台中報導〕2021年台中市立委第二選區補選時，國民黨立委顏寬恒家族位於台中市南屯區的招待所（俗稱817招待所，登記於顏寬恒胞弟顏仁賢名下）因違建與佔用公有地引發輿論質疑，顏寬恒當時親自駕駛怪手拆除招待所的圍牆，台中地檢署之後起訴顏仁賢竊佔罪，一審判刑6月，可易科罰金，顏仁賢上訴二審並聲明減刑與宣告緩刑，高等法院台中分院今天（11日）駁回，理由是他竊佔的國有土地面積不小，且竊佔時間甚久。

顏寬恒在2021年間競選台中市第二選區立委補選時，連環爆出顏家的817招待所，以及顏寬恒位於沙鹿區的莊園豪宅，有違建、竊佔或使用公有地爭議，其中，針對817招待所，顏寬恒於2021年12月7日上午，駕駛怪手親自拆除違建的圍牆等設施，他當時還對記者強調，「寬恒做事，一切依法行政，該做就做、該拆就拆。即便是自己的家人、自己弟弟的房子，只要有違法，我們絕不手軟依法辦理」。

中檢之後起訴顏寬恒的弟弟顏仁賢竊佔罪，顏仁賢於一審認罪，聲明從輕量刑，台中地院一審判刑6月，可易科罰金18萬元，顏仁賢上訴二審，聲明宣告緩刑，卻被高等法院台中分院於今天駁回。

二審強調，一審量刑妥當，且顏仁賢竊佔國有土地之面積非小（約140平方公尺）、竊佔時間甚久（從2015年至拆除），犯罪所生的危害不輕，有執行以教化顏仁賢，促使反省改過的必要，一審量刑6月且未宣告緩刑，並無違法或不當之處，顏仁賢上訴請求從輕量刑，並為緩刑之宣告，為無理由而駁回。

國民黨立委顏寬恒得知二審判決結果相當氣憤。（記者廖耀東攝）

