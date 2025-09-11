9/13邀地方首長討論財劃法 卓揆：修法錯誤社會已有公斷

新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰13日將分2批邀請地方政府討論財劃法議題。（資料照，行政院提供）

2025/09/11 14:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰13日將分2批邀請地方政府討論財劃法議題。卓揆今天在院會中表示，地方說要為新版財劃法包圍中央、放下屠刀，但修法錯誤社會已有公斷，盼地方敞開心胸與中央共同討論，解決錯誤。

卓揆表示，這次邀請各縣市溝通，是為了討論一個解決問題的方法，因為「財劃法」的修正，大家已經看到了不良現象。第一是城鄉失衡；第二是作業時間不足，法案通過馬上實施，讓中央地方在編列明年總預算，陷入極大的困難。第三，也是最明顯的問題，就是計算公式的錯誤。

卓揆說明，行政院在提出覆議的時候都提過，3月12日在立法院報告的時候也有說明，覆議理由書裡面寫的非常詳細、清楚，但非常的遺憾，如果當初能夠照覆議文的內容，讓國會充分討論的話，也許就會發覺錯誤，就不會把問題遺留到今天。

卓揆強調，這個當初在覆議內文都寫得清清楚楚，序文寫的跟條文寫的內容，計算是不一樣的，當初我們在理由書裡都寫清楚了，都有圖為證，只可惜當時在立法院處理的時候，可能只注意到表決的數字，沒有看到我們覆議的文字，而後來表決通過，也讓我們陷入到這種困難當中。

卓揆表示，昨有15個地方縣市的首長們在一起，以為縣市長是要提出合理的解方，但提出來的是「地方包圍中央」，怎麼會包圍中央呢？還說要放下屠刀，但是屠刀就在覆議理由書裡頭。

卓揆說，今天不是在追究責任，因為錯誤已經發生了，我們可以讓錯誤一直下去，將錯就錯，但人民的生活就無法得到政府施政的滿足。因此希望後天的會議能夠開誠布公、誠心誠意，來解決這個錯誤，社會已經有公斷了，我們要如何來解決這個錯誤，才能讓未來整個「財劃法」，無論是明年或者是明年以後的每一個年度有更合理的討論。

卓揆強調，解鈴還須繫鈴人，大家敞開心胸，他也願意來解，大家一起來解，不論是繫鈴人或是被鈴綁住的人，都要來解，這樣國家才有解，人民才有解。

