祭黨紀？顏寬恒二審判決有罪 國民黨回應了

2025/09/11 14:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委顏寬恒因涉嫌貪污罪、偽造文書罪，今二審判決仍維持原判8年4月刑期，其中偽造文書6月定讞，貪污部分仍可上訴，對此，國民黨考紀會主委黃怡騰回應表示，目前司法審理最終結果尚未確定，目前的處理空間就交由司法審理，況且顏寬恒頻頻喊冤，認為司法單位對他有誤會，國民黨支持顏寬恒的說法，也支持顏提出上訴，並祝福顏能辯護成功。

黃怡騰還說，顏寬恒目前並非違反黨紀，而是涉及國家追訴的法律行為，這個事情應該就讓國家去處理，待司法三審定讞之後再行討論。

雖然根據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第8條規定，黨員涉犯貪污治罪條例等罪，經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪，「得」由中央考紀會先行停止其黨權，但去年7月台中地院一審判決顏寬恒違反貪污罪，當時國民黨就沒有給予先行停止黨權處分，並以判決尚未確定為由，支持顏寬恒上訴捍衛清白。

若依「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第19條規定，黨員違反貪污治罪條例或刑法瀆職罪，若經判決有罪確定者，將被處以撤銷黨籍或開除黨籍的處分。

