盧秀燕迴避普發5萬 綠營議員：對中央咄咄逼人 對市民就「消音」

民進黨台中市議會提案普發5萬預計臨時會討論。（圖：王立任提供）

2025/09/11 14:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院今通過特別預算，拍板最快10月下旬普發1萬現金，民進黨台中市議會黨團也提案中市普發5萬，台中市議會15日起召開臨時會，將討論相關提案，但台中市長盧秀燕迄今未鬆口；多名民進黨台中市議員斥盧秀燕要求中央普發1萬時時咄咄逼人，面對台中市普發5萬就「消音」，民進黨議會黨團總召王立任指出，市府絕對有餘力「還錢於民」，籲盧不要再雙標迴避。

台中市財政局僅表示，歲入及歲出應整體通盤考量，台中市近年嚴守財政紀律，雖逐年減少舉債，歷年累計尚短絀211億元，跟中央累計賸餘8393億元大不相同。

提案要求市府普發5萬的民進黨市議員周永鴻指出，台中去年歲入減歲出決算高達41億元，審計處報告還強調「為縣市合併後最高」，且盧秀燕上任6年累積超徵逾200億元，賣地收入更高達1023億元，要求普發5萬有憑有據，請盧秀燕不要再迴避，快規劃普發現金由市民共享。

王立任強調，新財劃法上路後，台中市每年另可望增加至少288億元，台中每人普發5萬約需1430億元，加計相關收入扣除後仍有餘裕，盧秀燕之前一再放話「多收的稅應還給市民」，要求中央還錢於民，卻一再迴避台中普發5萬的要求。

民進黨市議員陳淑華也說，盧秀燕9日賣地又有進帳，賣地收入已增至1064億，盧秀燕要求中央普發1萬時咄咄逼人，台中市超徵加賣地卻「消音」，不願還稅於民照顧市民，同樣的政策兩套標準，典型「雙標燕」。

