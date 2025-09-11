黃國昌指示研究「聯合政府」 林俊憲：抱歉還是要看國民黨臉色

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/09/11 14:02

〔記者謝君臨／台北報導〕對於民眾黨主席黃國昌指示政策會成立「聯合政府研究小組」，民進黨立委林俊憲認為，聯合政府都是內閣制國家，台灣比較偏向總統制，不會有所謂的聯合政府，黃所為只是政治動作、象徵意義，目的是要標榜未來的「藍白合」，但未來主導者仍是大黨國民黨，民眾黨所謂的聯合政府，「抱歉還是要看國民黨的臉色。」

鑑於民眾黨創黨主席柯文哲在總統大選期間提出「聯合政府」的概念，黃國昌指示政策會成立「聯合政府研究小組」，針對各國對聯合政府的背景與經驗，由該小組廣泛收集資料，找到符合台灣實踐可能的方案和程序，第一輪將進行相關學者和文獻收集，並廣邀學者共同加入討論。

對此，林俊憲認為，黃國昌成立「聯合政府研究小組」，只是一個政治動作、象徵意義，至於實質的效果，離2028大選還非常遠；且聯合政府何必再研究，全世界有那麼多的聯合政府，大概都是內閣制國家，台灣比較偏向總統制，不會有所謂聯合政府，因為閣員的去留，總統隨時可以更換，和內閣制的組成不一樣。

林俊憲說，一個政黨退出，可能內閣就倒台，才會有所謂的聯合政府，所以民眾黨搞一個研究小組，是政治意義大於實質，只是要標榜未來的「藍白合」。當然「藍白合」對兩者都有利，所以必然會成行，但未來的主導者當然還是國民黨，「它是大黨嘛，所以民眾黨所謂的聯合政府，抱歉還是要看國民黨的臉色。」

林俊憲認為，照理講，研究聯合政府應該是國民黨才對，因為國民黨才有未來的主導權。至於柯文哲能不能選2028大選，還要看他官司的進行，如果柯貪污罪一審被判10年以上，那也不能選總統了。」

林俊憲表示，因此，現在他們不管做什麼，都是事先的政治動作，部署起來給外界看，基本上都是象徵意義大於實質意義。只是民進黨要注意，藍白未來勢必會合，且會走得更近，就算有一些利益上的摩擦，但是絕對不會影響到這個方向，因為民眾黨離不開國民黨，國民黨有民眾黨投懷送抱何樂不為。

