反制中國灰帶襲擾！海巡擬增建2千噸級鋼製艦 提建言學者：正確一步

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

2025/09/11 13:57

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院預計今（11）日通過韌性特別預算，其中海巡署規劃9年投入超過600億元，建造40艘新型艦艇，包括12艘2000噸級全鋼結構巡防艦。對此，今年4月即曾倡議建造2000頓級巡防艦因應灰帶衝突的學者蘇紫雲，今天再次接受記者訪問表示，這是「非常正確的一步」，有助台灣面對中國日益高強度的灰色地帶行動。他並研判，海巡編列68億無人載具預算將採「海空並進」，將無人機列為最高優先，但無人巡邏艇也具高潛力。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今年4月接受本報訪問時，即建議政府應據灰色地帶衝突的特性，另闢建軍思維，可推動2000噸級的鋼製哨戒、監視艦，每艘造價約20億元，重點放在抗撞性與低人力編制需求，未來也可預留安裝反艦飛彈的彈性。

他當時說，我方這類艦艇可部署於24浬前線，以「下駟對上駟」的不對稱作戰方式，應對中國軍艦侵擾，中國054型巡防艦、052型驅逐艦等造價高昂，若欲撞損必須進廠躺3個月，而這類鋼製監視艦「皮粗肉厚」，極具操作彈性，搭配後方正規艦與岸置飛彈，便能形成立體防衛體系。

海巡擔負「海防第一線」重任 年度預算應適度增加

蘇紫雲今天再次受訪指出，中國在南海對菲律賓已多次採取「衝撞戰術」，因此海巡署增強耐撞巡邏艦是「非常關鍵」的舉措。他強調，海巡署是海防第一線，但其長年年度預算僅約290億元，長期偏低，政府除了戰術上增加耐撞巡防艦外，財政上也應進一步與國人溝通，讓海巡未來的長年預算適度增加，「這一點非常重要」。

他進一步分析，這次特別預算除了艦艇建造，也包含海纜與資安等項目。在海纜部分，他建議可結合民間大學或海上風機資源，成立「快修船隊」，組成海纜搶修國家隊，發揮嚇阻灰帶的效果，「你給我搞斷，我很快就能修好」，對方自討無趣就不會再亂動手。中長期而言，他建議政府支持海巡成立航空巡邏隊，以提升船艦調度能力，並降低小艇或橡皮艇偷渡的風險。

星國無人巡邏艇是MIT！蘇紫雲：台灣萬事俱備只缺「主廚」

至於特別預算編列68億元投入無人載具，蘇紫雲則說，無人作戰、無人系統已經越來越成熟，可以用更低成本提高原有兵力與偵蒐能力。他研判，海巡採購應採「海空並進」，但無人機能搭配既有海巡艦艇使用，應會列為最高優先；其次無人巡邏艇也非常具有潛力。

蘇紫雲透露，新加坡近海巡邏已採用無人艇，且這類無人艇正是向台灣船廠訂製，台灣「萬事俱備」，只缺一個主廚。他形容，就像米其林餐廳備好所有海鮮、海陸大餐的食材，卻沒有主廚，意即技術到位、產品也有了，但缺乏統籌規劃者，呼籲相關單位正視並加以推動。

