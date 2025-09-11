祭出「雙聖人」背書 張亞中：我是「堂堂正正的藍」

國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中。（資料照）

2025/09/11 13:52

〔記者施曉光／台北報導〕針對前國民黨黃復興黨部主委季麟連公開宣布力挺國民黨主席參選人鄭麗文，證實也有意參選的前國民黨副主席郝龍斌也宣稱獲得軍方人士支持，國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中今日祭出已故退役將領許歷農，強調許歷農生前認識他、了解他、支持他，在103歲高齡時仍特別寫信給軍中袍澤，要求大家挺他，前監察院長王建煊近日也公開撰文支持他，強調許、王一文一武，是台灣最受敬重的「兩聖人」。

張亞中還說，自己是「正藍」、「堂堂正正的藍」，也是孫中山思想的守護者、中華文化的弘揚者、中華史觀的堅持者，期待所有相同信念的人推他一把、拉我一下，共同救黨，一起重振國民黨，讓國民黨為兩岸和平、民族振興做出真正偉大的貢獻。

張亞中表示，在捍衛軍公教退休金問題上，自己始終是最堅決的守護者，他主張軍公教的退休金不是社會福利的「年金」，而是他們的財產與尊嚴的「退休金」，「一毛錢都不能少」，這是他4年前參選黨主席時的立場，也是今天參選的立場，更是他與其他參選人最根本的不同。

張亞中說，有媒體針對一些軍方將領出來公開支持特定黨主席參選人，問他有何看法？他的回答是，選舉是自由意志的展現，任何人支持誰，都是他的自由選擇，應當給予尊重，但每一個選擇背後都代表著價值與人格的判斷，「有人因鄉土情誼，有人因親朋關係，也有人因利益計算。這些我們都能理解。」

