柯文哲出招要求北院界定「同案證人」範圍 合議庭：靜候高院裁定

前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，8日辦妥7000萬元交保獲釋，檢方前天提出抗告，台北地院今上午將抗告卷證移交高等法院審理；今天上午北院開庭，柯文哲的律師鄭深元出招，請求合議庭於裁定中釋明「同案證人」的範圍。（記者田裕華攝）

2025/09/11 13:43

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，8日辦妥7000萬元交保獲釋，檢方前天提出抗告，台北地院今上午將抗告卷證移交高等法院審理；今天上午北院開庭，柯文哲的律師鄭深元出招，請求合議庭於裁定中釋明「同案證人」的範圍，審判長表示，目前已是高院審理抗告案的狀態，在高院做成裁定之前，北院不宜變更原裁定主文或補充裁定，靜候高院裁定。

鄭深元向法官解釋，柯文哲在週一交保離開時還沒有拿到北院的裁定內容，不清楚裁定裡規定的接觸證人限制範圍，柯當時是在民眾簇擁下，在「被動」的情況下與陳智菡等人同台、同車，他要先向庭上致歉，實為始料未及，並非故意。

鄭深元接著指出，交保裁定中提到柯文哲不得與「同案證人」接觸，是否僅限於「尚未出庭作證完成詰問」的證人，像今日作證的民眾黨秘書長周榆修這樣的證人，在全案多達2、300人，這些無須到院作證或已經作證完畢的證人，若還是不能見面交談，恐怕會造成孤立被告的情況，希望合議庭能釐清所謂「同案證人」，是否限縮於尚未傳喚詰問的證人。

北檢主任檢察官林俊廷則認為，法院上週五（5日）即已做成裁定，陳智菡、台北市議員陳宥丞皆是起訴書證據清單上的同案證人，陳智菡曾被列為有協助柯串證的嫌疑，陳宥丞身在北市議會京華城案調查小組中，卻協助提供調查資料給柯文哲。

林俊廷指出，北院裁定的主文已白紙黑字規定「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，並未限定為「尚未詰問的證人」，定義甚明，當然包含證據清單中的證人，若依柯的律師見解，難道柯可以和已到庭做證過的證人討論案情？

審判長江俊彥諭知，因檢方已經提出抗告，上午9時許抗告卷剛送達高院，北院合議院不適合在高院做成裁定之前，另行補充或變更原本的交保裁定主文，否則將使高院無法確認審理標的，因此北院不會變更主文或補充裁定，靜候高院裁定。

