藍白財劃法修法出包 黃文益要柯志恩向全民與縣市長道歉

民進黨高雄市黨部主委黃文益，要柯志恩恩向全民道歉。（記者葛祐豪翻攝）

2025/09/11 13:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕當初藍白聯手執意通過新版財政收支劃分法公式出包，造成補助分配款爭議，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（11）日要主導的柯志恩別再神隱，應向全民與縣市長道歉；柯志恩則強調自己沒有神隱，也請黃文益督促民進黨黨立委，趕快提出一個「高雄第一」的公式。

針對財劃法修法引發縣市財政大亂，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（11）日強調，造成今日混亂的根源，正是藍白在立法院聯手強行通過的財劃法版本，後續又否決行政院的覆議案，才導致各縣市財政陷入困境；他直言，國民黨立委柯志恩身為黨籍立委與智庫執行長，不僅主導藍營修法草案與計算公式，如今卻裝作事不關己，把責任推給中央，完全沒有擔當。

黃文益指控，昨天國民黨10多位縣市首長出面喊話中央要負責，卻刻意避談「是誰在立法院拍板通過」這個最關鍵真相，事實上，柯志恩與藍白立委才是將財政公式硬塞過關的禍首，連國民黨主席朱立倫都承認「公式有問題」，證實藍白版本才是災難來源。他要求柯志恩若還有一點政治責任感，就應向社會及縣市長公開道歉，而非繼續閃避問題。

對此，柯志恩表示，財劃法她已經回應過很多次了，立院三個黨團，只有民進黨沒有提出財劃法的版本，為什麼？民進黨立委自己都說了，民進黨就是為了和在野黨鬥爭，自己放棄修法，「口口聲聲愛高雄的民進黨政治人物，在指責國民黨的財劃法之前，要不要先罵一下這些在修財劃法上毫無貢獻的立委、官員，要不要先對高雄人道歉？」

柯志恩強調，國民黨通過修法的財劃法，實質幫高雄增加250億財源，民進黨的市議員如果覺得不夠，請督促貴黨立委，趕快提出一個高雄第一的公式，只要符合全國22縣市公平性，在野黨不是不能支持；而且她也沒有神隱，只是出現在民進黨不想看到的大樹光電和美濃大峽谷現場。

