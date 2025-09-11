被她一舉動惹怒！ 四叉貓預告將「導讀」黃國昌老婆財產

四叉貓代言產品遭抵制。（資料照，記者甘孟霖攝）

2025/09/11 14:23

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅陳沂昨（10）日發文，批評網紅四叉貓過去部分言論過於偏激，並表示將抵制他的業配廠商。對此，四叉貓指出，他發現黃國昌妻子高翔對陳沂的貼文點讚，他也因此預告將帶大家「導讀高翔那邊的財產」。

陳沂昨日在臉書發文，批評四叉貓的言論「喪心病狂」，揚言只要是未來跟四叉貓有合作的廠商，她一律不合作。文章PO出後，引起不少民眾黨支持者相挺，也有粉絲製作了所有四叉貓曾經業配過的產品清單，揚言抵制所有產品。

對此，四叉貓今日在臉書發文表示，他看完該清單，自己都覺得辛酸，三年來也就業配個10次左右。對於陳沂聲稱自己不缺業配，四叉貓反擊，陳和自己都是爭議性網紅，但她每天要發好幾篇業配文，她的流量主力只能轉換成業配變現，「她才是只能靠業配賺錢的人」，而自己則有寫書、演講、通告、賣周邊、直播等多種方式變現。

另外，四叉貓還表示，他發現黃國昌的太太高翔，對陳沂該篇貼文點讚，剛好最近監察院最新的廉政專刊出爐，「下週再來帶大家導讀高翔那邊的財產，我相信很多人願意抖內給我導讀給大家聽。」

