獲頒世界青年領袖峰會年度政治人物獎 黃捷成台灣第1人

世界青年領袖峰會（One Young World）今日公布「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award）得主，民進黨立委黃捷脫穎而出，成為首位獲此殊榮的台灣政治人物。（記者謝君臨翻攝）

2025/09/11 13:28

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣再度登上國際舞台！世界青年領袖峰會（One Young World）今日公布「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award）得主，民進黨立委黃捷脫穎而出，成為首位獲此殊榮的台灣政治人物。她表示，很榮幸獲得肯定，她會繼續努力，讓台灣與世界同行。「我不再問自己，年紀還是不是問題。」

One Young World自創辦以來，已成為全球青年領袖交流的重要平台，該獎項旨在表彰全球最具潛力的青年政治領袖、提升青年政治人物能見度，並推動世代改革力量，評選標準涵蓋領導力、公共影響力、改革成果與青年參與度。今年評審團由哥斯大黎加首位女總統Laura Chinchilla、突尼西亞外交官Aya Chebbi，以及阿富汗婦女難民救援者Hasina Safi組成。

黃捷今日於社群發文提到，很榮幸獲頒獎項，感謝評審給予肯定，「這份榮耀不僅屬於自己，更屬於所有支持青年參政的台灣人民。」她也說，當自己25歲投身議會、30歲成為立委以來，全心投入公共事務，「我不再問自己，年紀還是不是問題。」她強調，年齡從不是阻礙，而是推動改革的力量。

黃捷說，今年11月她將前往德國出席頒獎典禮，並將台灣聲音帶上國際舞台，與世界青年領袖一同關注民主、和平與人權等議題。她也許下承諾：「我會繼續努力，讓台灣與世界同行。」

One Young World歷屆獲獎者多已成為全球矚目的新星，包括2020年得主、26歲的Zarifa Ghafari成為阿富汗最年輕女市長，在戰火中捍衛民主與女性權益；2024年得主，21歲的Hana-Rawhiti Maipi-Clarke，成為紐西蘭最年輕國會議員，曾在國會高唱毛利戰歌，為族人發聲。

