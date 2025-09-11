支持國家很重要！ 楊文科：修財劃法欠缺周詳考慮 不想當抱怨的縣市長

國民黨新竹縣長楊文科當著總統賴清德的面強調，支持中央召集各縣市長好好商討財劃法問題。（記者黃美珠攝）

2025/09/11 13:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕財劃法議題發燒，連帶也讓今年的義民祭典因此有些「歪樓 」，總統賴清德一抵達就先直指新版財劃法是在野黨主黨下所鑄成的錯誤，一度讓身旁、昨天才剛出席全台藍白營執政15縣市首長記者會的新竹縣長楊文科在烈日下更顯煎熬，果然在祭典會場致詞時他就挑明說，他不想當抱怨的縣市長所以昨天只出席沒有發言，但他認為修正是對的方向，是當時必須卻沒有很周詳的考慮，未來他希望中央「拿起來」好好跟縣市長討論集思廣益，訂出一個長治久安、公平合理的分配辦法才是。

義民廟董事長林光華也說，他看到總統賴清德到處聽取民意，他感受到總統的肩膀上豈止是有萬斤重擔，特別是昨天藍白營的縣市長集體召開記者會「爭錢」。他過去當過立院總召，對於財政劃分有深刻認識，當年只知用縣市繳稅的多寡來分配，卻沒有考慮到很多工廠分散在其他縣市，但公司登記在台北市的問題，未來該怎麼做，他也會提供建議。

楊文科則說，客家精神就是忠孝節義，因此更明白團結支持國家的重要性，要打破困境就要同心團結。

他說，總統賴清德在廟外提到財劃法的問題，他昨天出席並沒有發言，是因他不願意做抱怨的縣市長。但他認為修財劃法是正確的，但是要怎樣修得公平合理？這是當時必須卻沒有很周詳的考慮，未來希望中央必須要拿起來好好跟縣市長討論，因為地方自治這個財政自主是最重要的精神，是當年總統當台南市長時也曾主張過的。所以他主張集思廣益訂一個公平合理的辦法，不論誰執政才能長治久安。

國民黨新竹縣長楊文科（中立者）當著總統賴清德（右背對鏡頭坐者前）的面說他昨天沒有在藍白營15縣市首長記者會中發言，是不願意當會抱怨的縣市長。（記者黃美珠攝）

義民廟董事長林光華說，他看到總統賴清德下鄉傾聽民意的身影，肩上有萬斤重擔。（記者黃美珠攝）

