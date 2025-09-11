朱立倫認「財劃法」出包 賴中強轟：國民黨沒屁股就別吃瀉藥

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強引用國民黨團版「財劃法」立法理由，打臉朱立倫甩鍋要中央提出正確公式的說法，痛批國民黨沒那個屁股，就別吃那個瀉藥。（資料照）

2025/09/11 13:15

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年強推新版「財政收支劃分法」惹議，國民黨主席朱立倫、國民黨立院黨團相繼坦承，統籌分配稅款公式有瑕疵。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今日引用國民黨團版「財劃法」立法理由，打臉朱立倫甩鍋要中央提出正確公式的說法，痛批國民黨沒那個屁股，就別吃那個瀉藥。

賴中強指出，藍營推動「財劃法」修正，其公式出錯，造成345億統籌分配稅款無法分配，而朱立倫昨受訪時說：「公式的設計的確有瑕疵，但財政部應該用正確的公式試算之後，重新分配345億給各縣市政府，作為下一年度編列預算送議會審查的參考，大部分的問題就能解決。」

「朱立倫說的好像，提出正確公式的責任又回到行政院」，賴中強批評，要不要先看一下國民黨團的財劃法修正案立法理由是怎麼寫的？

賴中強說明，修法之前的財劃法第16-1條，原本就是要財政部提出有客觀標準的分配辦法與公式，依公式分配，此時，若公式有錯，責任當然在行政院，條文包含「其『分配辦法』應依下列各款之規定，由財政部洽商中央主計機關及受分配地方政府後擬訂，報請行政院核定」、「應參酌受分配直轄市以前年度營利事業營業額、財政能力與其轄區內人口及土地面積等因素，『研訂公式』分配各直轄市。」等。

賴中強強調，問題是國民黨立法院黨團提出「財政收支劃分法」修法，除了要挖走中央幾千億的財源到地方外，立法理由更講明了，不信任行政院，不准財政部定分配辦法，不准財政部訂分配公式，把前段引用的舊條文通通刪除，修法就是要「以公式設算入法」、「訂定22縣市之分配公式」。

賴中強直言，「現在公式錯了，怪誰？沒那個屁股，就別吃那個瀉藥！」

