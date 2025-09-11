開庭查挪用眾望基金會資金 柯文哲：我媽說吃飯也會咬到舌頭

台北地方法院今天繼續開庭審理前民眾黨主席柯文哲（中）涉嫌公益侵占案情。（記者田裕華攝）

2025/09/11 13:16

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲被控涉京華城收賄、圖利、公益侵占、背信等案，台北地院今（11）日開庭，審理柯文哲與李文宗涉挪用眾望基金會資金用於支付競選總部員工薪資的背信罪部分，傳喚民眾黨秘書長周榆修、民眾黨工李婉萱作證；柯文哲於詰問後說，凡事起頭難，員工報到後一不爽就走，「我媽說吃飯也會咬到舌頭，新的棉被打了也會有灰塵」，沒那麼多壞心眼，世上也沒那麼多壞人。

由於檢方已針對柯文哲、北市議員應曉薇的交保案提出抗告，今早北院將卷證移送高等法院，抗告理由包括柯交保後，與民眾黨立院黨團主任陳智菡等證人同車，涉違反禁止接觸證人禁令；受此影響，以往每庭必到的陳智菡，今天未現身法庭旁聽，但柯的前隨行秘書「解語花」黃心緗仍全程在庭旁聽。

柯文哲說，他在監獄裡覺得「我怎麼會在這裡」，沒想到出來後看到這些證人更慘，還要接受偵訊、出庭作證，關於眾望基金會，凡事起頭難，有理想就要去做，一開始當然會不滿意，很多年輕人來報到後，看一看一不爽就跑掉了，在職只有短短3個月，中間還有過年。

柯文哲說，檢察官就從扣押的USB隨身碟、手機訊息裡找出幾句話，特別找這些人來編故事，「我媽說吃飯也會咬到舌頭，新的棉被打了也有灰塵」，大家都希望台灣越來越好，世界上沒那麼多壞人，今天在法庭發生的一切，都會留待以後檢視。

柯文哲說，司法應該是獨立的，社工人力本來就沒那麼多，眾望基金會一開始也是員工跑掉一堆，他還是要強調「不要失去對人世的熱情」，他很慶幸自己當過30年醫生，沒有得被害妄想症。

