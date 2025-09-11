為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    「顏董代收代付總表」成鐵證 顏寬恒涉貪二審判刑8年4個月

    藍委顏寬恒與同案被告林進福（左）在台中高分院外喊冤。（記者廖耀東攝）

    藍委顏寬恒與同案被告林進福（左）在台中高分院外喊冤。（記者廖耀東攝）

    2025/09/11 13:28

    〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中地檢署起訴指控台中市第二選區國民黨立委顏寬恒，涉嫌詐領助理費、假買賣沙鹿莊園豪宅、莊園豪宅竊佔國有地，高院今天宣布二審維持原判，顏寬恒共被判刑8年4個月，高院公布判決新聞，指出由林進福（顏寬恒公費助理）妻黃玉萍提供「顏董代收代付總表」，載明顏寬恒收入或私人花費等帳務，與立法院核撥之公費助理費用經對照結算金額全然吻合相符，成為涉貪鐵證。

    這項重要證據在高等法院台中分院二審時成為檢辯功防焦點，顏寬恒的下屬，苑裡營造名義負責人林進福於二審出庭時，曾一度情緒激動並當場哭出聲音說，他太太（黃玉萍）製作的「一個表格，害了丈夫（林進福）與國會議員（立委顏寬恒）」；黃玉萍（林進福之妻，苑裡營造公司會計）則於一審與二審中都作證強調，這個表格記載錯誤，是她自己一廂情願的作法，得知錯誤後，又太忙而沒有更改。

    這個「顏董代收代付總表」記載，林進福擔任公費助理的薪水108萬餘匯款到林的帳戶，之後進入苑裡營造公司，由苑裡公司代付顏寬恒購買瑪莎拉蒂豪車等私家車的車款，以及支付顏家人保險費、水電費用等開銷，一審與二審認定這個表格，能證明顏寬恒利用林進福當人頭助理，詐領助理費108萬餘元，用來支付上述開銷。

