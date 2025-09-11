15縣市長討補助款 簡舒培轟：百年國民黨活得像巨嬰！

民進黨議員簡舒培怒斥，「修法出包甩鍋中央，百年國民黨活得像巨嬰！」。（資料照）

2025/09/11 13:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新版《財劃法》經藍白立委於立法院強行通過後，許多縣市長發現明年從中央獲得的補助減少，由台中市長盧秀燕邀14個縣市長昨日北上齊聚開記者會要求恢復發放。對此，民進黨議員簡舒培怒斥，「修法出包甩鍋中央，百年國民黨活得像巨嬰！」。

簡舒培今日於臉書發文表示，去年12月底，藍白無視立法院外數以萬計抗議粗暴修法的民眾，無視各界「審慎修法」的呼籲，為了展示「我國會過半我最大」的權力，在立法院聯手民眾黨，強行通過《財劃法》修正案。

請繼續往下閱讀...

「人民並不健忘，回顧整個《財劃法》的修法過程」簡舒培直言，財政委員會召委陳玉珍僅花3分鐘就把草案送出委員會，特地應邀北上表達地方意見的高雄市長陳其邁，最後一句話都沒有說到。

簡舒培接著說，立法院會表決時，法案內容一改再改、一變再變，一小時冒出N個版本，表決現場一片混亂。而法案三讀通過，一堆藍白立委連自己舉手表決的法條寫什麼都不知道，反正教訓民進黨就對了，藍白立委歡欣鼓舞。

簡舒培指出，到了今年2月，行政院提出覆議，理由也明確指出計算公式的問題，結果藍白看都不看，直接否決覆議案！法案，是傅崐萁跟黃國昌帶著藍白黨團修的；法條，是國民黨自己寫的；修法方向，也完全依照國民黨的意思。「現在朱立倫承認『分母有瑕疵』，要求行政院另外提修法。國民黨立委挖的洞，居然想甩鍋給中央幫忙填補，完美詮釋什麼叫『人不要臉，天下無敵！』」。

簡舒培認為，「最荒謬的是，當初《財劃法》三讀通過的時候，每個國民黨立委都在歡呼，蔣萬安等15個藍營縣市首長，更是每個都在大力稱讚，結果現在聚在一起講半天，除了要錢、除了罵中央，竟然完全沒提到要怎麼解決藍白立委闖的禍？

簡舒培酸說，「泱泱百年大黨，國民黨自己把《財劃法》修出包，就請自己負責收拾爛攤子，台灣人給國民黨過半的立委席次，不是看你們怎麼當巨嬰的！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法