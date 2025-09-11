行政院會通過普發現金 卓揆：特別預算公布後1個月內發放

行政院今（11）日召開院會，相關部會首長一同出席會後記者會進行政策說明。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/11 13:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過韌性特別預算案，將送立法院審查。行政院長卓榮泰在院會表示，普發放現金部分，請財政部與各部會合作，提早整備相關執行規劃、強化宣導，方便民眾領取，並杜絕詐欺行為趁隙而入，務必在特別預算公布後1個月內，啟動現金發放程序，使全民受惠。

卓揆強調，因應今年4月美國關稅新政策，美方7月31日宣布對我國加徵20％暫時性關稅，至今年8月7日生效之影響，雖然台美間關稅談判尚未底定，但為能儘速協助產業適應世界貿易新秩序、支應產業所需，行政院依韌性特別條例規定，於條例預算依四大主軸編列共計5500億元，包括支持產業780億元、安定就業150億元、照顧民生3070億元及強化韌性1500億元。

卓揆表示，特別預算案將以支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性，共4大主軸、11個措施，也預留200億元後續編列特別預算額度，視後續關稅談判進度等國際情勢，來加強支持產業、勞工及農業等部分。

此外，卓揆指出，為確保勞保制度能穩健運作，因此本次特別預算額外挹注100億元，加上公務預算編列的1200億元，115年將撥補勞保基金共1300億元。請勞動部持續即時掌握與處理受衝擊產業與勞工需求，提供全面且適切的協助，穩定勞工就業、保障勞工權益。

卓揆強調，今天通過預算案將在第一時間送至立法院，請相關機關配合審議時程，積極與立法院溝通協調，加強對外論述，爭取各界支持，讓預算案能順利通過。

行政院會今天拍板韌性特別預算案，將送立法院審查。（記者鍾麗華攝）

