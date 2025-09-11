顏寬恒涉貪二審甫判外界熱議中二立委恐再補選 國民黨台中市黨部發聲

國民黨台中市黨部主委顏文正指，現階段沒有補選問題。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/11 13:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市立委顏寬恒被控涉嫌詐領助理費等貪污案，今二審判決，維持一審原判，貪污部份判處7年10月，偽造文書6個月；因一、二審判決相同，外界評估翻案添變數，關注是否影響顏寬恒立委職務，甚至中二區恐再現補選，屆時由誰接棒等；國民黨台中市黨部主委顏文正強調，相信顏寬恒清白，現階段沒有補選問題。

顏寬恒被控涉嫌詐領助理費等貪污案今二審維持原判；律師王翼升指出，內政部先前已表示，依《公職人員選舉罷免法》第117條規定，當選人若因賄選等罪遭判刑確定且未緩刑，才會自判決日起當然停職。顏寬恒目前涉及的案件並非賄選，因此不在該條款適用範圍之內。未來若判決確定且附帶褫奪公權，內政部將依法辦理註銷立法委員名籍。

因此案一、二審判決相同，儘管涉嫌詐領助理費部份可再上訴，不少人評估三審要翻案增添變數，依公職人員選罷法規定，區域立委出缺其所遺任期不足一年時，不予補選，任期若還超出一年就要補選，這屆立委去年2月1日宣誓就職，至今任期才剛滿1年9個月，外界關切中二區立委可能再出現立委補選問題，誰來接棒引起熱議。

顏文正強調，顏家在地方服務既深入且紮實，顏寬恒多年來均自掏腰包聘請超過法定名額的助理數，怎可能去貪圖108萬的助理費，他相信顏寬恒的清白，一定能爭取到司法正義的結果。

顏文正也說，顏寬恒服務基層口碑好，「目前無人能出其右」，現階段沒有補選問題。

