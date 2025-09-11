為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍白修惡財劃法 林志潔：天下蒼生被無良作惡藍白立委拖累

    藍白亂修財劃法，陽明交大法律學者林志潔稱這是天下蒼生被無良作惡藍白立委拖累。（資料照，記者洪美秀攝）

    藍白亂修財劃法，陽明交大法律學者林志潔稱這是天下蒼生被無良作惡藍白立委拖累。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/09/11 12:29

    〔記者洪美秀／新竹報導〕財劃法修正經立法院藍白立委三讀通過後，各縣市政府編列明年度預算時才發現來自中央的補助不增反減，原因是藍白立委亂修法搞出來的結局，而台中市長盧秀燕號召藍白與無黨籍縣市長要求中央放下屠刀，重新處理財劃法和分配款，挽救因財劃法被亂修的惡果，陽明交大法律學者林志潔也發文提到，天下蒼生被無良作惡藍白立委所拖累，應送抗議的首長一句話：屠刀，正是藍白立委所拿所砍，因緣會遇時，果報乃自受。

    林志潔說，去年底通過的財劃法是我國修法的大悲劇之一，立法院許多立委均提出呼籲，不是不能檢討財劃法，但不能亂訂，權責不相當，或是計算錯誤，導致無法分配。然佔立院多數的藍白立委亂修又無配套的結果，就出現分母寫錯的「烏龍公式」，造成許多縣市的分配款減少，超過300億元無法完成分配的困境。去年的12月20日，堪稱我國立法院史上最黑暗的一天。

    當天藍白立委先強行通過公職人員選舉罷免法，要求「罷免連署」須附身分證影本 ，接著強行表決憲法訴訟法憲法，要求法院參與的評議大法官人數最少要10人，違憲宣告則必須至少9人，等同癱瘓憲法法院。最後藍白立委進行財劃法修正，三更半夜在許多質疑聲中混亂通過，行政院雖後來諸多說明該修法可能產生的問題，甚至提出覆議，但還是無法翻盤。

    盧秀燕等縣市長現在拜託中央放下屠刀，是搞錯對象，拿著屠刀傷害國家傷害人民的，是這些不專業不認真、辜負人民託付的藍白立委，大家曾有過罷免的機會，很可惜沒有能夠讓這些作惡的立委得到應有的教訓，可憐天下蒼生，為這些無良立委所拖累，要承受他們種惡所帶來的混亂。

