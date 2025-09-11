普發一萬最快10月下旬發放 民眾黨團嗆政院「卓非今是」

民眾黨團批評，大罷免前，民進黨說普發現金等同於助老共攻台，如今改口是「照顧民生」，原來這就是「卓非今是」。（民眾黨團提供）

2025/09/11 12:15

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院會今天將通過韌性特別預算案，包括普發放萬元現金編列2360億元，財政部表示，如立法院順利通過特別預算，最快10月下旬開始領取。民眾黨團批評，大罷免前，民進黨說普發現金等同於助老共攻台，如今改口是「照顧民生」，原來這就是「卓非今是」。

民眾黨團指出，行政院院會今天交出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例工作項目報告」報告，內含普發一萬的資格、方法與推估期程，報告上大大標題，宣傳普發現金是「照顧民生、照顧弱勢」；對比大罷免前民進黨黨公職的發言，原來「32：0」真的能讓民主進步黨「被認知作戰」 。

請繼續往下閱讀...

民眾黨團列舉，大罷免前，總統賴清德說「發一萬能幹嘛，買個菜就沒了」；行政院長卓榮泰說普發現金不只違憲還要舉債天人交戰；民進黨團總召柯建銘說，普發現金是賣台，藍白買票必遭人民唾棄；前民進黨團幹事長吳思瑤說，中國官媒和藍白口徑一致，普發現金是中共認知作戰介入罷免；民進黨立委沈伯洋說，普發現金是共產黨的招，先窮台，再統一。

民眾黨團質問，民進黨今天敲鑼打鼓普發現金，到底是照顧民生，還是在幫共產黨窮台、顛覆謀奪台灣。大罷免前的民進黨有多愛造謠、多囂張，現在看起來就有多可笑。財政部今日報告，更重重打臉了民進黨的總統與行政院長，政府連年鉅額超徵，還財於民天經地義，對美關稅談判不力，導致台灣諸多產業因關稅高於主要競爭對手而趨於弱勢，直至今日已有近200家公司、超過3900員工需放無薪假。

「在野黨提案普發現金，合情合理合法！」民眾黨團強調，大罷免期間卻遭到民進黨從總統到立委與側翼集體汙名化，總統還硬拗「屠刀從來不在民進黨手上」。立法院新的會期即將開始，但願民進黨不要再為反對而反對，務實誠懇面對台灣當前危機，解決台灣迫切需解決的能源與民生問題，切勿浪費國家資源搞政治鬥爭，幫著共產黨窮台、害台、顛覆台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法