    首頁　>　政治

    「客家6箭」逐一落實！ 賴清德出席義民節笑稱做「施政報告」

    總統賴清德今天在義民廟祭典上說，民進黨執政向來重視客家鄉親，他也正在落實當初的「客家6箭」政見。（記者黃美珠攝）

    總統賴清德今天在義民廟祭典上說，民進黨執政向來重視客家鄉親，他也正在落實當初的「客家6箭」政見。（記者黃美珠攝）

    2025/09/11 12:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕總統賴清德今天早上出席2025新埔褒忠亭義民廟義民節活動，致詞時說，他參選時提出「客家6箭」政見，目前逐一落實，今天是他就任總統後首次回到客家信仰中心的義民廟出席祭典，跟大家做簡單的「施政報告」，但可惜因時間關係沒法接受鄉親質詢，但他接受安排時間大家溝通，讓國家更好，給客家鄉親更有自信、自在和幸福的生活環境，也間接讓國家因此更進步。

    賴清德強調，民進黨執政從前總統陳水扁、蔡英文到他，向來重視客家鄉親，他今天來參拜也是用具體行動表達對客家鄉親的支持與感謝。

    他競選總統所提的「客家6箭」：公共客家、飲食客家、創業客家、青年客家、區域客家、國際客家，目前已經逐一落實。

    以公共客家來說，現在客家話的傳承和推廣已能透過3C產品的APP，傳承更便利。飲食客家部分由國家成立「HAFOOD」的客家美食品牌跟大家分享，現有桔醬漢堡、擂茶磅蛋糕等21種客家美食廣為銷售推廣。

    創業客家提供從事地方和社會服務性產業的業者創業基金；青年客家則在客委會成立客家青年諮詢委員會，了解客家青年的需求和想法，去推動各項政策，從就學、就業、成家給予多面向的支持。

    其中現在讀高中職不管公私立都免學費，唸私大有學費補助、低收入或中低收入戶家庭子弟還可獲加碼，住宿舍者有補助外，還幫公私立大學改建宿舍、1年300億的租屋補貼也已嘉惠79萬人。

    有想去國外開眼界逐夢的年輕人，目前也有「青年百億海外圓夢基金」，只要15歲到30歲都能爭取，最高補助200萬元，從短期3個月、半年到長期1年都可以。

    相關新聞
    政治今日熱門
