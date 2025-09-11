批新版財劃法「黑貓偷吃白貓受過」翁達瑞：政院別幫粗暴藍白立委擦屁股

旅美教授陳時奮籲行政院不要幫粗暴的藍白立委擦屁股。（照片取自翁達瑞臉書）

2025/09/11 12:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新版財劃法經立法院藍白立委強行三讀通過後，許多縣市長才發現明年從中央獲得的補助減少，除氣得跳腳，還由台中市長盧秀燕邀14個縣市長開記者會，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）剛回到台灣發文稱，他第一個反應就是「黑貓偷吃、白貓受過」。藍白在立法院取得多數席次，強行通過財劃法的修正，從中央搬了約4000億的稅收到地方政府，卻因自己的離譜行徑導致地方政府反因而受害，他籲行政院不要幫破壞民主憲政體制且粗暴的藍白立委擦屁股。

陳時奮提到，去年藍白立委主導的財劃法修正，除修法過程沒有召開公聽會、沒有交付委員會審查、沒有在院會討論，表決時還發生肢體衝突。更離譜的是，國民黨一再更新版本，沒有照會財政部。強行通過修正案後，國民黨立委在議場歡呼慶祝。未料在編列新年度的預算時，國民黨的縣市長才發現中央的補助款不增反減。

原來是國民黨的立委搞烏龍，新版財劃法的分母公式錯誤。這是草率立法的結果，按民主程序，立法院必須另提新法案，修正分母公式的錯誤，將三讀通過的修正案送給行政院長附署，再由總統公布實施。立法的錯誤只能用立法修正，不能寄望行政部門便宜行事，假裝法案錯誤不存在。不幸的是，這正是盧秀燕的要求：行政院應忽視新版財劃法的公式錯誤，補足被誤刪的地方補助款。

陳時奮說，為從中央政府搶錢，盧秀燕竟要行政院把立法院三讀通過的法案當放屁。黑貓偷吃，不能讓無辜的白貓受過。這項爭議的源頭是粗暴立法的藍白立委，沒理由讓無辜的行政院幫忙擦屁股，何況還會破壞民主體制。

