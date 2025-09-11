為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批新版財劃法「黑貓偷吃白貓受過」翁達瑞：政院別幫粗暴藍白立委擦屁股

    旅美教授陳時奮籲行政院不要幫粗暴的藍白立委擦屁股。（照片取自翁達瑞臉書）

    旅美教授陳時奮籲行政院不要幫粗暴的藍白立委擦屁股。（照片取自翁達瑞臉書）

    2025/09/11 12:24

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新版財劃法經立法院藍白立委強行三讀通過後，許多縣市長才發現明年從中央獲得的補助減少，除氣得跳腳，還由台中市長盧秀燕邀14個縣市長開記者會，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）剛回到台灣發文稱，他第一個反應就是「黑貓偷吃、白貓受過」。藍白在立法院取得多數席次，強行通過財劃法的修正，從中央搬了約4000億的稅收到地方政府，卻因自己的離譜行徑導致地方政府反因而受害，他籲行政院不要幫破壞民主憲政體制且粗暴的藍白立委擦屁股。

    陳時奮提到，去年藍白立委主導的財劃法修正，除修法過程沒有召開公聽會、沒有交付委員會審查、沒有在院會討論，表決時還發生肢體衝突。更離譜的是，國民黨一再更新版本，沒有照會財政部。強行通過修正案後，國民黨立委在議場歡呼慶祝。未料在編列新年度的預算時，國民黨的縣市長才發現中央的補助款不增反減。

    原來是國民黨的立委搞烏龍，新版財劃法的分母公式錯誤。這是草率立法的結果，按民主程序，立法院必須另提新法案，修正分母公式的錯誤，將三讀通過的修正案送給行政院長附署，再由總統公布實施。立法的錯誤只能用立法修正，不能寄望行政部門便宜行事，假裝法案錯誤不存在。不幸的是，這正是盧秀燕的要求：行政院應忽視新版財劃法的公式錯誤，補足被誤刪的地方補助款。

    陳時奮說，為從中央政府搶錢，盧秀燕竟要行政院把立法院三讀通過的法案當放屁。黑貓偷吃，不能讓無辜的白貓受過。這項爭議的源頭是粗暴立法的藍白立委，沒理由讓無辜的行政院幫忙擦屁股，何況還會破壞民主體制。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播