    首頁　>　政治

    普發1萬現金最快10月下旬入帳！ 懶人包一次看

    行政院公布萬元現金領取資格。（圖擷取自財政部官網）

    行政院公布萬元現金領取資格。（圖擷取自財政部官網）

    2025/09/11 13:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院會今（11）日通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案》，包括普發放萬元現金編列2360億元；根據財政部規劃，此次普發現金1萬元的發放方式，將比照2023年普發6000元的模式。本報為讀者整理有關請領身分，以及入帳、領現管道等資訊。

    一、萬元現金「有誰能領」？

    • 國內現有戶籍的國民（含新生兒，領取期間出生也可領）

    • 取得居留許可的無戶籍國民

    • 取得我國永久居留許可之外國人

    • 外國人（含中國、港澳）為我國國民的配偶並取得居留許可

    • 各級政府機關因公派駐國外人員，以及其具我國國籍之眷屬

    二、萬元現金「何時領取」？

    根據財政部規劃，若特別預算案順利三讀，將於今年「10月上旬」公布生效，最快「10月下旬」，就能開始發放現金，領取時間到明年的4月止；領取截止期限前一個月的新生兒，則可到5月上旬。

    三、萬元現金「該怎麼領」？

    登記入帳

    至指定網站進行操作登記。

    郵局領現

    至儲匯櫃檯營業時段領取（全台共1294個支局郵局）。

    ATM領現

    至指定金融機構實體ATM領取（包含郵局合計共16家）。

    造冊發放

    矯正機關收容人及偏鄉地區，分別由矯正署及當地警所造冊，偏鄉地區包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，則採造冊發放方式辦理。

    直接入帳

    領有勞工保險之年金給付、勞工職業災害保險之年金給付、國民年金各項年金給付（含原住民給付）、老年農民福利津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金。

    或是，身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍之人員及其具我國國籍眷屬，與公費就養榮民等，可辦理直接入帳。

    行政院公布萬元現金領取管道。（圖擷取自財政部官網）

    行政院公布萬元現金領取管道。（圖擷取自財政部官網）

    根據財政部規劃，若特別預算案順利三讀，將於今年「10月上旬」公布生效，最快「10月下旬」，就能開始發放現金。（圖擷取自財政部官網、行政院會後記者會直播，本報合成）

    根據財政部規劃，若特別預算案順利三讀，將於今年「10月上旬」公布生效，最快「10月下旬」，就能開始發放現金。（圖擷取自財政部官網、行政院會後記者會直播，本報合成）

    根據財政部規劃，此次普發現金1萬元的發放方式，將比照2023年普發6000元的模式。（圖擷取自財政部官網）

    根據財政部規劃，此次普發現金1萬元的發放方式，將比照2023年普發6000元的模式。（圖擷取自財政部官網）

