顏寬恒涉貪二審判8年4月 同案被告林進福喊冤「錢都還在我身上」

藍委顏寬恒與同案被告林進福在台中高院外喊冤。（記者廖耀東攝）

2025/09/11 12:29

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中地方法院一審去年判處藍委顏寬恒貪污部份8年4個月，二審今天維持原判，同案被告苑裡營造負責人林進福（兼任顏寬恒公費助理），維持判刑7年8個月，林進福親自聆聽判決後，罕見高喊「我是冤枉的，絕對沒有啦，錢（立院薪資用於顏寬恒與家人開銷）都還在我身上。」

林進福上午進入庭上親自聆聽判決，經高院法官宣判後，林進福陪顏寬恒在法院外發表談話，罕見喊冤稱「絕對會上訴，這是司法不公」，從事助理很多人被他服務過，怎麼會搞成這樣，真是天大冤枉。

林進福表示，在偵訊過程提供很多資料，手機也被沒收，上面有（擔任助理）跑行程資料，法院為何不調證人以外證據，如果證據沒辦法顯示他是助理，或是沒從事助理判刑沒關係，今天他有（擔任助理），怎麼還判刑真是很冤枉。

顏寬恒聘請林進福為公費助理，月薪4萬元，共領取立法院薪資與年終獎金約108萬餘元，檢方指控這筆款項被用於顏寬恒與家人的私人開銷（如購車、豪宅維護等），構成貪污罪。

記者追問「檢調說有些錢給立委」，林進福回稱，絕對沒有啦，錢都還在我身上，（檢察官）他講得要提出來嘛。

