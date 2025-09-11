為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍營集體認錯「財劃法有瑕疵」 綠委籲朝野重新修法

    藍白去年12月挾人數優勢，強行通過「財劃法修正案」三讀程序，國民黨立委歡呼慶祝。（資料照）

    2025/09/11 12:17

    〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委聯手倉促通過新版「財政收支劃分法」，國民黨主席朱立倫及立法院國民黨團相繼坦承，統籌分配稅款公式有瑕疵。對此，民進黨立委今（11日）呼籲，藍白亂修法別甩鍋給執政黨，朝野應坐下來談，重新修法才是正辦。

    在野15縣市長昨北上舉行記者會，主張行政院應依照新版「財劃法」，保證地方政府財源「只增不減」。不過，朱立倫坦承，「財劃法」在公式的設計上，分母的確有一點瑕疵；國民黨團也召開記者會說，公式有瑕疵，關於本島19縣市和離島3縣市的分母方面，會盡快進行小幅度修改。

    對此，民進黨立委許智傑今受訪批評，國民黨自己犯錯，把「財劃法」修得亂七八糟，縣市長還出來開記者會甩鍋中央，國民黨應該向全民道歉，建議行政院和立法院再重新溝通，重新送合理可行的法案。

    民進黨立委賴瑞隆也表示，朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安把財劃法的問題甩鍋給執政黨，根本不負責任，因為當時修法，藍白在1個小時內提出8個修正動議，讓立委看不清楚版本、行政單位來不及細算下，強行表決通過。

    賴瑞隆說，行政院後來提出覆議，當中也指出分子、分母錯誤的問題，仍遭藍白否決。如果藍白真心認錯，朝野應該坐下來檢討，跟行政機關、地方政府等好好談重新修正「財劃法」，這才是正辦。

    熱門推播