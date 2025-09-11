為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    顏寬恒涉貪二審宣判非涉賄選不須停職 律師籲涉案情節重大別再喊冤

    國民黨台中市立委顏寬恒被控涉嫌詐領助理費等貪污案，台中地方法院一審判決貪污部份判處7年10月，偽造文書6個月，今二審維持原判。（記者廖耀東攝）

    2025/09/11 11:31

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市立委顏寬恒被控涉嫌詐領助理費等貪污案，台中地方法院一審判決貪污部份判處7年10月，偽造文書6個月，今二審維持原判；律師王翼升指出，從一審到二審的判決都清楚顯示顏寬恒涉案情節重大，且相關證據已為法院認定，籲顏寬恒別再喊司法迫害，應該正視自己的行為，勇於承擔責任、誠實面對。

    外界關注顏寬恒是否因此遭停職，台中市選委會指出，因立委屬內政部權責，不便表示意見。

    王翼升另指出，內政部先前已表示，依《公職人員選舉罷免法》第117條規定，當選人若因賄選等罪遭判刑確定且未緩刑，才會自判決日起當然停職。顏寬恒目前涉及的案件並非賄選，因此不在該條款適用範圍之內。未來若判決確定且附帶褫奪公權，內政部將依法辦理註銷立法委員名籍。

    但王翼升強調，從一審到二審的判決，都清楚顯示顏寬恒涉案情節重大，相關證據均為法院認定，顏寬恒還以政治凌駕司法回應，企圖混淆視聽，誤導人民將其貪污案件描繪成司法迫害，但事實卻是「證據明確，判決清楚」。

    王翼升呼籲，顏寬恒應該正視自己的行為，勇於承擔責任、誠實面對，而不是一再操作政治語言來挑戰司法威信、破壞社會對司法的信任。

    他也強調，民主社會最重要的基礎是司法公正，任何政客都不能把個人貪污行為包裝成政治迫害，更不能誤導群眾，唯有尊重判決結果、誠實認錯反省，才是維護社會信任與公共利益的正確態度。

