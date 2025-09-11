新版財劃法爭議 賴清德提3點：在野黨主導修法鑄成大錯

總統賴清德今天參加義民祭典前公開批評財劃法目前的亂象是在野黨主導所鑄下的大錯。（記者黃美珠攝）

2025/09/11 11:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕總統賴清德今天到新竹縣新埔褒忠亭義民廟出席義民節祭典前，針對財劃法爭議表示，這是去年在野黨所主導的財劃法修法所鑄成的大錯。

賴清德說，去年在野黨所主導的財劃法修法之所以鑄成大錯，一方面是因為藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上國會在野黨過半，完全不接受行政院的提醒，也拒絕行政院所提出的覆議案，才造成今天的結果。

賴清德說，新版財劃法所造成的問題不僅公式不當，有300多億沒辦法分配的問題，也造成水平分配不均，特別是南部縣市分配的比較少，這對未來台灣的均衡發展是有負面影響。

第2個也造成垂直分配不公，因為新版財劃法把營業稅全部歸給地方，光明年1年而言，地方將增加統籌分配稅款4165億元，也造成今年中央政府在編列明年預算的時候產生困難，不得不舉債3000多億元來平衡預算，這個對未來如果台灣有發生天災地變，會削弱中央救助地方政府解決災害的各種能力，對台灣的整體發展是不利的。

第3個事權也沒有統一，所以我們可以清楚看得出來，屠刀一直都不在民進黨的手上，行政院長卓榮泰將在禮拜六分批約見所有縣市長，他希望所有縣市長，大家都能夠秉持理性、客觀角度好好討論，特別是財力比較好、資源已經分配比較多的縣市，應該要放下！

賴清德說，要照顧資源比較少的縣市，這樣的話才有辦法討論出一個好的結果，如果有好的結果，對社會來講是好的，他相信人民一定會支持，他也會支持。

總統賴清德今天早上10點左右抵達新埔義民廟，準備參加義民祭典。（記者黃美珠攝）

