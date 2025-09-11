國民黨拜會自民黨青年局 交流能源政策與社群經營經驗

國民黨「青年乘風計畫」代表團昨日拜會日本自民黨青年局，自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆以及國際部長、眾議員平沼正二郎等共同出席接待。（國民黨提供）

2025/09/11 11:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨「青年乘風計畫」代表團昨日拜會日本自民黨青年局，自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆以及國際部長、眾議員平沼正二郎等共同出席接待，展現對台日青年交流的重視，雙方交流能源政策與社群經營經驗。

國民黨轉述，中曾根康隆致詞強調，自民黨與國民黨擁有悠久的歷史情誼，期盼未來能持續深化下一代的連結，希望藉此次機會學習國民黨的媒體傳播經驗，尤其日本年輕世代投票率約20％到30％左右，盼更加瞭解台灣青年參政的情況及社群互動經驗。

國民黨發言人楊智伃表示，台灣年輕人使用使用社群平台討論政策的頻率非常高，國民黨也經常透過社群與年輕世代溝通，她並向自民黨提問，青年局如何積極透過社群媒體進行政策討論及選區經營等議題。

自民黨國際部副部長、眾議員福田薰回應，自民黨青年局經常舉辦會面交流活動，並剛開始透過社群媒體，分析青年族群關心什麼議題，在今年7月日本參議院的選舉以及去年10月的眾議院選舉中，自民黨釋出了更多動畫和影片，但仍有待進一步拓展短影片與直播能力，希望與國民黨交流。

關於能源政策方面，國民黨發言人鄧凱勛詢問自民黨，作為執政黨角色，如何看待核能作為穩定機載電力的選擇，以及日本對於能源政策的發展應對策略。

自民黨國際部副部長、眾議員根本拓回應指出，他來自福島縣，深知核能安全的重要性，但同時也應考量發電成本高漲對物價的衝擊，以及能源安全的保障。

中曾根康隆進一步補充，自民黨最新的「第七次能源計畫法案」，正面選擇核能作為發電選項，他也強調，這是兼顧國安、電價、產業的思考，「日本與台灣皆不具有充足的能源供給」，因此同步尋找下個世代的核能技術至關重要，這是日本政府重要的能源目標。

國民黨「青年乘風計畫」代表團由「KMT Studio」召集人、立委葛如鈞率領，並遴選20名優秀青年學子隨行參與。

