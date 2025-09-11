財劃法修錯！ 藍委賴士葆：我們承認一部分「有個小瑕疵」

國民黨立委賴士葆。（記者廖振輝攝）

2025/09/11 11:43

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團上午召開「財劃爭議! 行政院 不鬧事不會執政?」記者會，針對行政院稱財劃法公式有瑕疵，國民黨立委賴士葆表示，「離島的部分有一個小瑕疵，其它沒有問題」，也就是離島分母要和本島分開，我們會盡快來修法，相信很快就有共識。

賴士葆表示，行政院說財劃法公式有瑕疵，「這一點我們承認一部分」。財劃法第十六條之一有關於離島方面分母計算， 應該在本島的19個縣市和離島的3個縣市分母要分開，而不是統統有22個一起，所以這是一個小的瑕疵，如果要再修法，就是針部分修，其他都沒有問題。

賴士葆表示，針對第十六之一離島的分母的部分，馬祖的陳雪生委員已開始修法的動作， 我們來修應該很快就會有共識。行政院抨擊我們的三大點，只有第一點，也就是公式的小瑕疵，但我們可以很快地修這一條。

賴士葆表示，第二點，行政院對事權分配的問題，政院認為給地方政府錢，事情應該地方政府來做，這個講法他可以接受，但行政院要來跟地方政府要講，什麼事情要地方政府來做，行政院也都不跟地方政府講，到目前為止都沒有來談。

賴士葆表示，第三點，行政院稱修財劃法讓城鄉差距擴大，根本是黑白講！財劃法修法後，中央比例從75％降回66％，直轄市拿到的錢從62％降為54％，表示那8%就是給非直轄市的縣市政府了，這怎麼是擴大城鄉差距呢？這方案是縮短城鄉差距吧，因為錢都給縣市政府，直轄市少了。

台北市獲中央財源分析簡要表。（立法院國民黨團提供）

