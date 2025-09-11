顏寬恒貪污案二審仍判8年4月 審判長罕見當庭諭知限制出境出海8個月

國民黨立委顏寬恒得知二審判決結果，神情悲憤強調是政治凌駕司法。（記者廖耀東攝）

2025/09/11 11:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於2023年4月依貪污、偽造文書罪、竊佔國有地等三項罪名，起訴台中市立委第二選區的國民黨立委顏寬恒夫妻等5人，台中地方法院去年（2024年）7月一審依序判決顏寬恒7年10月並褫奪公權3年、6月（可易科罰金）、無罪，高等法院台中分院今天（11日）二審宣判，台中地檢署與顏寬恒等人的上訴全部駁回，二審審判長郭瑞祥並罕見當庭諭知顏寬恒與被告林進福，限制出海出境8個月。

對此，顏寬恒與林進福相當不滿，質疑是政治凌駕司法，顏寬恒並質疑限制出境與出海與有罪判決，顯示政治司法成為執政者打壓異己手段。

以下是5名被告罪名與一、二審判決結果： 顏寬恒：被控三項罪名，一審與二審皆不認罪。 台中地檢署起訴指控顏寬恒，其沙鹿莊園豪宅佔用國有地的竊佔罪，一審判決無罪，二審維持無罪確定。 被控透過苑裡營造公司負責人林進福假買賣莊園豪宅，觸犯「共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書罪）」，一審判刑6月，可易科罰金約18萬元，二審維持一審判決，這部份判決確定，不得上訴。 被控詐領助理費，用於支付瑪莎拉蒂等私家車款與其他開銷，觸犯「貪污治罪條例」的「共同犯利用職務機會詐取財物罪」，一審判刑7年10月，犯罪所得108萬餘元沒收，褫奪公權3年，二審維持一審判決，可上訴三審。 顏寬恒之妻陳麗淩：皆不認罪 被控與顏寬恒假買賣豪宅，使公務員登載不實罪（偽造文書），一審判決無罪，二審維持無罪確定。 顏寬恒胞弟顏仁賢：認罪，聲明從輕量刑 被控台中市南屯區的招待所（俗稱817招待所）竊佔國有地（竊佔罪），一審判刑6月，可易科罰金，二審維持原判決確定。 苑裡營造公司負責人林進福（兼任顏寬恒公費助理）：皆不認罪 被控協助顏寬恒夫妻假買賣豪宅，觸犯使公務員登載不實罪（偽造文書），一審判刑6月，可易科罰金，二審維持原判決確定。 被控當顏寬恒的人頭助理，協助顏寬恒詐領助理費，觸犯「共同犯利用職務機會詐取財物罪」，一審判刑7年8月，褫奪公權2年，二審維持一審判決，可上訴三審。 澤序空間設計公司女負責人張于廷：不認罪。 被控顏寬恒夫妻假買賣豪宅一案中，當購買豪宅的人頭，觸犯「共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書）」，一審判刑4月，可易科罰金約12萬元，二審維持原判決確定。

被控協助顏寬恒貪污與假買賣豪宅的林進福於法院外多次說「很冤枉」。（記者張瑞楨攝）

