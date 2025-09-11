為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    邱垂正將於華府智庫公開演說 陸委會：台海關鍵時刻為台發聲

    陸委會今日表示，台海關鍵時刻，邱垂正主委受華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）邀請，將以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題發表演說，為台灣發聲。（圖擷取自臉書）

    陸委會今日表示，台海關鍵時刻，邱垂正主委受華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）邀請，將以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題發表演說，為台灣發聲。（圖擷取自臉書）

    2025/09/11 10:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正率團訪問美國，陸委會今日表示，台海關鍵時刻，邱垂正主委受華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）邀請，將以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題發表演說，為台灣發聲。

    陸委會發文指出，美東時間9月12日，邱垂正將以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題發表演說，分享對當前台海情勢的觀察，說明政府兩岸政策主張，更將闡述台灣無可取代的戰略地位，以及維持台海和平穩定現狀的重要性。

    陸委會強調，這場演講意義非凡，不僅深化台美夥伴關係，也呼籲民主國家攜手合作，共同捍衛自由民主價值。

    陸委會提及，我們也懷著沉痛的心情，悼念於今年7月辭世的「傳統基金會」創辦人，台灣之友佛訥博士（Dr. Edwin Feulner）。由衷感激佛訥與「傳統基金會」長期以來對台灣的支持與肯定，他對台灣的真摯友誼與貢獻將永存於我們心中，並持續啟發後人。

