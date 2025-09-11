為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    朱立倫認「財劃法公式有瑕疵」 民進黨：盧秀燕無視事實只討錢

    國民黨主席朱立倫昨坦言，財劃法公式設計，「分母的確有一點瑕疵」。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席朱立倫昨坦言，財劃法公式設計，「分母的確有一點瑕疵」。（記者羅沛德攝）

    2025/09/11 10:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院去年底三讀通過「財政收支劃分法修正案」，國民黨主席朱立倫昨坦言，公式設計上，分母的確有瑕疵。對此，民進黨今（11日）直言，答案已經很清楚，「財劃法」修法大出包，兇手就是藍白自家立委，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等十多位藍白縣市首長，洋洋灑灑發表3大點聲明，卻只敢厚臉皮跟中央討錢，完全無視最關鍵的事實。

    台中市長盧秀燕等藍營縣市首長昨齊聚台北，爭取中央統籌分配稅款與補助款。不過，朱立倫昨於國民黨中常會表示，不能否認財劃法公式的設計上，「分母的確有一點瑕疵」，財政部應以正確公式試算後，將沒辦法分配的345億元，重新分配給各縣市。

    對此，民進黨透過臉書批評，在立法院強行通過「財劃法」修法、又無情否決覆議，造成現在縣市長哀鴻遍野的，就是國民黨、民眾黨自家立委。

    民進黨說，去年12月20日立法院表決當天，國民黨立委傅崐萁、林思銘、王鴻薇當場才提出「再修正動議」，財政部根本來不及指出問題、民進黨立委勸也勸不聽，藍白立委便仗著人數優勢，強行通過「有問題的財劃法」。這些過程，不只在立法院公報留下清楚的證據，國會頻道也留下了財劃法修法通過時，藍白立委們「歡欣鼓舞」的畫面。

    民進黨質疑，國民黨到底知不知道他們通過的「財劃法」有問題？事實上，昨天在國民黨中常會，朱立倫也承認「公式有瑕疵」，答案已經很清楚了，「冤有頭、債有主，誰出的包，誰就有責任收拾！」

