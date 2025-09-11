故宮在捷克展出國寶「翠玉白菜」 國台辦氣炸罵「文化台獨」

國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，將展出人氣國寶〈翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉等文物。（故宮提供）

2025/09/11 10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國立故宮博物院赴捷克舉辦國寶文物展，11日將盛大開幕。中國國台辦10日痛罵，「民進黨當局」極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又大肆利用中華文化瑰寶進行謀獨操弄。學者今日批評，中國動輒把台灣的國際能見度抹黑為「文化台獨」，反而顯露出它自己的焦慮與不安。

國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，將展出人氣國寶〈翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉、〈清人狻猊圖〉、〈墨玉貓〉等經典文物。外交部長林佳龍也率團訪問歐洲國家，將代表台灣政府出席在捷克國家博物館舉行的特展活動。

國台辦發言人陳斌華指出，「民進黨當局」一方面極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又大肆利用中華文化瑰寶進行謀獨操弄，行徑何其諷刺，嘴臉何其醜陋。

陳斌華嗆聲，正告民進黨當局，任何玷污、毀損國寶文物的行為，都將遭到全民族的一致譴責和歷史的無情審判。

對此，東海大學中國大陸與區域發展研究中心副執行長洪浦釗受訪表示，台灣推動故宮文物赴捷克展出，是台捷文化交流，也是台灣文化自信的展現，絕不是政治操弄。

洪浦釗分析，這次由外交部長林佳龍親自出訪，更清楚表達了他就是代表台灣的正當身分與主體意涵，不容中國在國際上指手畫腳。中國動輒把台灣的國際能見度抹黑為「文化台獨」，反而顯露出它自己的焦慮與不安。

洪浦釗說，文物是全人類文明的共同資產，應該拿來分享，而不是被當成政治工具。民主國家的門是光明正大打開，台灣代表走得理直氣壯。

故宮〈清人狻猊圖〉（左）與〈墨玉貓〉（右）將前進捷克展出。（故宮提供）

國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，國台辦發言人陳斌華痛罵，「民進黨當局」一方面極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又大肆利用中華文化瑰寶進行謀獨操弄，行徑何其諷刺，嘴臉何其醜陋。（翻攝直播）

