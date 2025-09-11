國會外交驚傳中國間諜偷拍 林楚茵還原「諜對諜」現場

民進黨立委林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠，在文化部長李遠、駐法大使郝培芝陪同下參訪法國國民議會。（圖取自林楚茵臉書）

〔記者陳政宇／台北報導〕台法文化獎頒獎典禮8日在法國順利落幕，與會的文化部長李遠證實中國團抗議干擾。兼任台灣與法國國會友好協會會長的民進黨立委林楚茵爆料，她與多位立委訪法並與法國國會議員用餐時，竟有中國人在餐廳外拍照、用手機做紀錄，當他們趨前詢問時，這些人就離開了，讓她親身感受到台灣外交與中國的「諜對諜」。

民進黨立委林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的立法院訪團，應法國國民議會友台小組之邀，9日在李遠、駐法大使郝培芝陪同下參訪國民議會。

林楚茵在臉書撰文分享，她再度參訪法國國民議會，這次還有李遠同行，更期待台法在文化政策上直接交流。法國高規格禮遇，從踏入歷史建築「波旁宮」開始，全程專人接待。友台小組議員更針對文化、經濟、科技熱烈討論，原本排一小時的行程，結果聊到停不下來。

不過，這趟國會外交卻驚傳中國諜影。林楚茵說，就在幾天前，中國才為「台法文化獎」大動作抗議，但法國友人從法蘭西學院到國民議會都堅定挺台。不僅中華民國國旗、台灣「Team Taiwan」圖騰隨處可見，台灣媒體也能隨團報導，把交流第一時間傳回國內。這就是台法共同守護自由民主的見證。

林楚茵披露，中國威脅隨時都在，當她們與法國國會議員用餐時，竟有中國人在餐廳外東張西望、低頭筆記情蒐，她親身感受台灣外交與中國的「諜對諜」，但台法情誼深厚，中國這些奧步毫無作用。林受訪補充，在一行人用餐的餐廳樓下，出現一位疑似中國外交人員拍照，甚至用手機做紀錄，想知道是哪些法國國會議員與台灣進行國會交流，當她們要趨前詢問時，這些人就離開了。

